Бывший нападающий "Ромы" и сборной Италии Франческо Тотти окончательно дискредитировал себя, согласившись участвовать в российском мероприятии. 48-летний экс-футболист, по прозвищу Император, 8 апреля посетит Москву, чтобы стать главным гостем российской премии "Рейтинг букмекеров", которая присуждается в области спорта и букмекерства.

Видео дня

Приезд Тотти в Москву активно рекламируется в России – его изображение появилось на медиафасадах, а самого итальянца называют "императором, который едет в третий Рим".

Ранее подобные мероприятия посещали Алессандро Дель Пьеро, Луиш Фигу, Кафу и другие. Их поездки вызывали осуждение, но Тотти, похоже, не смутил этот факт. Более того, он сам подтвердил свое участие, записав видеообращение, где заявил, что "поддержит крутую идею", тем самым поставив себя в один ряд с теми, кто поддерживает страну-агрессора.

В комментариях болельщики пишут, что таким образом, Тотти не просто проигнорировал преступления России, но и фактически присоединился к тем, кто помогает агрессору создавать иллюзию нормальности. Для многих поклонников футбола это стало ударом, ведь он выбрал не честь, а сотрудничество с токсичным режимом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!