Легенда киевского "Динамо" Леонид Буряк эксклюзивно для OBOZREVATEL высказал свои мысли о перспективах в украинском футболе, исходя из нынешнего военного положения в стране.

- Леонид Иосифович, как вы думаете, чемпионат украинской Премьер-лиги будет продолжен или его итоги будут подведены по результатам уже 18 сыгранных туров?

- Скорее бы закончилась эта проклятая война и наша страна начала залечивать свои глубокие раны. Относительно чемпионата, мне очень хочется, чтобы летом он завершился по спортивному принципу, определились чемпион и призеры, а также клубы, которые получат право выступить в еврокубковых турнирах.

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- Возможно, стоит внести некоторые изменения в формулу дальнейшего проведения нашего главного футбольного турнира? Ведь разрушены некоторые стадионы, на которых проводились матчи Премьер-лиги…

- Да, к сожалению, это так – Мариуполь, Чернигов, Харьков не смогут принимать футбольные матчи. Но, дай Бог, в целости останутся четыре киевских стадиона: НСК "Олимпийский", "Динамо" имени Валерия Лобановского, УТК имени Виктора Банникова и "Оболонь". Также рядом с Киевом хороший стадион в Коваливке.

На полях этих арен в течение недели можно проводить много матчей. На мой взгляд, команды вполне смогут проводить не по одному, а по два матча в неделю. В Киеве могут собраться команд восемь, здесь проживать и тренироваться – как на крупных турнирах. Дай Бог, не будут разрушены стадионы во Львове, Луцке, Запорожье и т.д., а у всех 16 команд Премьер-лиги хватило средств для того, чтобы закончить чемпионат – а это переезды, проживание, питание игроков, их зарплаты…

А еще не завершен спор за Кубок Украины. Забот много, но что поделаешь. Футбол – самая популярная игра в стране.

- Сложное испытание ожидает нашу сборную, которую поклонники футбола мечтают увидеть на чемпионате мира в Катаре…

- Александра Петракова ожидают сложности, ведь основу главной команды страны составляют игроки "Динамо" и "Шахтера", находящиеся пока без игровой практики. Правда, есть игроки, выступающие в зарубежных клубах, и они должны пребывать в хороших игровых кондициях. Будем надеяться на бойцовский характер наших ребят и удачу, которая так важна в футболе.

Но, главное, чтобы над нашей Украиной скорее было мирное небо, и со временем перед каждым матчем украинской Премьер-лиги звучал гимн нашей страны.

Добавим, что 1 апреля киевское "Динамо" выехало за пределы Украины, чтобы в период с апреля по июнь провести ряд благотворительных матчей в поддержку Украины с ведущими клубами Европы. Среди них – "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Пари Сен-Жермен" (Париж, Франция), "Стяуа" (Бухарест, Румыния), "Легия" (Варшава, Польша), "Барселона" (Испания), "Милан" (Италия), "Бенфика" (Лиссабон, Португалия), "Аякс" (Амстердам, Нидерланды), "Спортинг" (Лиссабон, Португалия), "Базель" (Швейцария). Все они пройдут под лозунгом "Match for Peace! Stop the War!" – "Матч за Мир! Остановим Войну!".

Также юношеская команда "Динамо" продолжит выступление в Юношеской Лиге УЕФА. 7 апреля подопечные Игоря Костюка проведут поединок 1/8 финала турнира против португальского "Спортинга". Матч состоится в Бухаресте на новеньком стадионе "Джулешти", открытом буквально пару дней назад, и станет первым международным на арене, способной вместить 14 тысяч зрителей. Надеемся, румынские зрители поддержат "бело-синих" в важнейшем еврокубковом поединке, а наши ребята порадуют зрителей, в том числе украинских болельщиков, яркой и победной игрой.