Лавров заявил об уверенном будущем России и стал посмешищем в сети

Министр иностранных дел России во время церемонии открытия второго конгресса Международного движения русофилов заявил, что российский спорт уверенно смотрит в будущее. Сергей Лавров считает, что изоляция никак не повлияла на страну и РФ сама будет организовывать крупные турниры.

"Несмотря на беспрецедентную политизацию международного спортивного движения, уверенно смотрит в будущее и российский спорт. У нас в стране буквально сейчас проводится очень интересный инновационный турнир в Казани "Игры Будущего" с участием 161 команды из 109 стран. В этом же году запланированы другие масштабные мероприятия — Игры БРИКС и Всемирные игры дружбы, — сказал Лавров.

Такой пассаж дипломата вызвал бурную реакцию у его соотечественников. Россияне высмеяли Лаврова, назвав его сказочником.

"Есть уверенность в завтрашнем дне, уверенно смотрит в завтрашнее дно", "Так то вся страна затаив дыхание и остолбенев от увиденного в настоящем с надеждой смотрит в будущее. Поговаривают, что некоторые даже уже "увидели" кое-какие сигналы оттуда... о том, что возможно, нужно еще 25 лет затянуть пояса и потерпеть",– пишут в сети.

Российские болельщики сравнивают перспективу России в спорте известным мемом с Ди Каприо.

"Взгляд российского спорта в будущее - это как мем взгляда Ди Каприо из фильма "Остров проклятых", - отмечают юзеры.

Фанаты спорта из РФ смеются со слов про популярность "Игр Будущего".

"Играм будущего прямо присвоили чуть ли не олимпийский статус. Это вообще не спорт, если честно", - стебутся россияне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!