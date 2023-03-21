Лавров стал посмешищем в сети после решения ''Спартака'' поздравить его с днем рождения

Московский футбольный клуб "Спартак" поздравил Сергея Лаврова с его 73-летием, спровоцировав волну хейта в адрес главы МИДа. Главный дипломат России получил в свой адрес множество нелестных эпитетов от своих соотечественников.

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Большинство юзеров в своем единодушном послании советуют Лаврову дожить до "переезда в Нидерланды", намекая на международный трибунал в Гааге.

Фанаты называют Лаврова посмешищем, вспоминая его фразу, сказанную 2015-го на пресс-конференции с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром, и ставшую мемом.

Пользователи сравнивают дипломата с гопником.

"Лавров" полностью разрушил образ дипломата. В Российской империи и во времена СССР они отличались хотя бы грамотной речью и хорошими манерами. Этот же товарищ регулярно матерится, лжет и ведет себя как гопник, да еще и пресс-секретаршу себе подобрал под стать. Очень "дипломатичен" этот гордый сын армянского народа", – отмечают в комментариях.

Болельщики также не смогли пройти мимо феноменального "успеха" главы российского МИДа во время его поездки в Индию.

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