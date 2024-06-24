'Куда ж ему деваться?' В России увидели заговор против Реброва в сборной Украины

Известный российский комментатор Геннадий Орлов выразил абсурдную мысль о том, что футболисты сборной Украины сами определяли состав на матч со Словакией на чемпионате Европы-2024. Представитель СМИ назвал это одним из последствий серьезного разговора между игроками "сине-желтых" после разгрома от Румынии.

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Об этом Орлов заявил в интервью порталу Чемпионат.com. Журналист добавил, что тренера нашей команды якобы поставили перед фактом и Сергею Реброву пришлось согласиться с условиями подопечных. При этом россиянин не смог привести внятных аргументов в пользу своей теории.

"Помните, все удивились: что они делали в раздевалке, когда попросили тренера удалиться и поговорить между собой? Наверняка у них состоялся откровенный разговор с глазу на глаз. И они не просто высказали друг другу все, что хотели, но и поменяли состав. Ярмоленко вышел капитаном с первых минут. Правого защитника Коноплю, который считался основным, тоже не поставили в основу. И вратаря поменяли. Ребята сами определяли состав. И Ребров их поддержал, куда ж ему деваться?" – сказал Орлов.

Напомним, Украина добыла волевую победу над Словакией и сохранила шансы на выход в плей-офф Евро-2024. Были опубликованы все расклады для нашей команды, как ей выйти из группы.

Как сообщал OBOZ.UA, защитник сборной Украины Александр Сваток покидает "Днепр-1" и продолжит карьеру в чемпионате США.

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