Кто играет в плей-офф Евро-2024: турнирная сетка до финала, расписание и результаты

На чемпионате Европы по футболу подходит к завершению групповой этап – определились уже 11 участников плей-офф, а также четыре первых неудачника, которые покинули турнир. Самым неожиданным результатом первого раунда первенства стала победа сборной Австрии в квартете D, которая обошла Францию и Нидерландов.

Видео дня

В 1/8 финала играют две лучшие команды каждой группы и четыре топ-сборные, которые заняли третьи места в группах.

ПЛЕЙ-ОФФ ЕВРО-2024

1/8 финала

29 июня, суббота

19:00. Швейцария – Италия

22:00. Германия – Дания

30 июня, воскресенье

19:00. Англия – D/E/F3

22:00. Испания – A/D/E/F3

1 июля, понедельник

19:00. Франция – E2

22:00. Португалия – A/B/C3

2 июля, вторник

19:00. Е1 – A/B/C/D3

22:00. Австрия – F2

1/4 финала

5 июля, пятница

19:00. Победитель 39 – Победитель 37

22:00. Победитель 41 – Победитель 42

6 июля, суббота

19:00. Победитель 40 – Победитель 38

22:00. Победитель 43 – Победитель 44

1/2 финала

9 июля, вторник

22:00. Победитель 45 – Победитель 46

10 июля, среда

22:00. Победитель 47 – Победитель 48

ФИНАЛ

14 июля, воскресенье

22:00. Победитель 49 – Победитель 50

Как сообщал OBOZ.UA, впервые в истории чемпионатов Европы по футболу места сборных в турнирной таблице определил рейтинг квалификационного раунда.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!