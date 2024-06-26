Кто играет в плей-офф Евро-2024: турнирная сетка до финала, расписание и результаты
На чемпионате Европы по футболу подходит к завершению групповой этап – определились уже 11 участников плей-офф, а также четыре первых неудачника, которые покинули турнир. Самым неожиданным результатом первого раунда первенства стала победа сборной Австрии в квартете D, которая обошла Францию и Нидерландов.
В 1/8 финала играют две лучшие команды каждой группы и четыре топ-сборные, которые заняли третьи места в группах.
ПЛЕЙ-ОФФ ЕВРО-2024
1/8 финала
29 июня, суббота
19:00. Швейцария – Италия
22:00. Германия – Дания
30 июня, воскресенье
19:00. Англия – D/E/F3
22:00. Испания – A/D/E/F3
1 июля, понедельник
19:00. Франция – E2
22:00. Португалия – A/B/C3
2 июля, вторник
19:00. Е1 – A/B/C/D3
22:00. Австрия – F2
1/4 финала
5 июля, пятница
19:00. Победитель 39 – Победитель 37
22:00. Победитель 41 – Победитель 42
6 июля, суббота
19:00. Победитель 40 – Победитель 38
22:00. Победитель 43 – Победитель 44
1/2 финала
9 июля, вторник
22:00. Победитель 45 – Победитель 46
10 июля, среда
22:00. Победитель 47 – Победитель 48
ФИНАЛ
14 июля, воскресенье
22:00. Победитель 49 – Победитель 50
Как сообщал OBOZ.UA, впервые в истории чемпионатов Европы по футболу места сборных в турнирной таблице определил рейтинг квалификационного раунда.
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