''Кошмар на границе'': израильский футболист вспомнил, как бежал от войны, и несчастных женщин с детьми

Израильский полузащитник английского "Фулхэма" Манор Соломон, который принадлежит "Шахтеру", вспомнил ужасы первого дня полномасштабной войны с Россией. Ему пришлось нанять водителя, который вывез его из Киева к границе.

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В интервью fulhamfc.com футболист рассказал, как 24 февраля узнал о вторжении РФ, о 18 часов в дороге и кошмаре на границе, где бежавшие от войны люди не знали, что с ними будет дальше.

"Это был ужасный день. Я проснулся ночью, когда услышал взрывы. Включил телевизор, открыл телефон и увидел, что другие игроки пишут сообщения, спрашивают, что происходит. В израильских и украинских новостях сказали, что в Киеве что-то началось, были какие-то взрывы. Никто не знал, что происходит, но мы понимали, что что-то плохое. Я взял водителя, чтобы он отвез меня на границу", – вспомнил Соломон.

Израильскому футболисту повезло, что он провел в дороге всего 18 часов. И признается, что если бы не его водитель, то все могло растянуться на несколько дней.

"Нам понадобилось, возможно, 18 часов, чтобы добраться до границы. И если бы не быстрый водитель, который ехал по объездным дорогам, это могло занять, может, два-три дня, потому что все ехали в то же место", – рассказал полузащитник.

"А еще был один большой кошмар на границе, когда мы видели детей с их страдающими матерями, которые не знали, что с ними будет дальше. Я прошел границу, у меня была семья, в которую я должен был вернуться, у меня была страна, куда я должен был вернуться, у меня был дом в Израиле, но они не знали, что с ними произойдет, поэтому это был ужасный день", – отметил Манор.

Соломон рассказал англичанам, что сейчас в Украине все еще плохая ситуация.

"Я точно не знаю, что происходит в некоторых частях страны. Большинство моих друзей сейчас больше на западе, и там легче. Но я знаю, что в Киеве не все нормально. Иногда звучит тревога и, я так понимаю, они не могут выйти из дома после 23:00. Это не нормальная жизнь, и я просто надеюсь, что все закончится как можно скорее, потому что это ужасно", – подчеркнул израильский игрок.

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