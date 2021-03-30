Коноплянке поставлен неутешительный диагноз после тренировки в сборной Украины

У полузащитника сборной Украины Евгения Коноплянки, который получил травму на тренировке национальной команды перед игрой с Казахстаном, диагностирован надрыв задней поверхности бедра.

Как сообщил в интервью пресс-службе УАФ главный врач "сине-желтых" Артур Глущенко, на восстановление 31-летнего футболиста понадобится около 1,5 месяца.

Ориентировочно он вернется в строй в середине мая, после окончания сезона Премьер-лиги. В это же время запланировано начало подготовки сборной Украины к чемпионату Европы 2020 года.

Отметим, что в текущем сезоне Евгений сыграл за донецкий клуб 14 поединков в УПЛ.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 3-го тура отбора на ЧМ-2022 по футболу Украина – Казахстан состоится в среду, 31 марта, в 21:45.

Уже названы телеканалы, которые покажут встречу, а также был опубликован прогноз букмекеров на игру.

Позже Шевченко резко отреагировал на вопрос журналиста, проводятся ли какие-то встречи национальной команды и игроков предыдущих времен других составов для передачи опыта.