Коноплянка разрывает контракт с "Шахтером". Источник назвал новый клуб украинца

Полузащитник "Шахтера" Евгений Коноплянка в ближайшие время покинет донецкий "Шахтер", сообщает у себя в Telegram-канале Игорь Бурбас. По информации журналиста телеканала "Футбол", следующим клубом 32-летнего экс-игрока сборной Украины станет или ЛАСК или команда из чемпионата Турции, которая не называется.

Команда из Австрии готова гарантировать Евгению место в стартовом составе. Как уточняет Бурбас, это является очень важным фактором для Коноплянки. Хавбек хочет вернуться в сборную Украины, а для этого ему нужна постоянная игровая практика.

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В чемпионате Австрии ЛАСК находится на 9-м месте после 18 туров. Клуб занял итоговое место в своем квартете в групповом турнире Лиги конференций, опередив ХИК, "Маккаби" Тель-Авив и "Алашкерт".

16 января "Шахтер" не взял Коноплянку на первый подготовительный сбор в Турцию. СМИ утверждали, что Евгений ведет переговоры с "Днепром-1". Переговоры якобы находились в активной фазе и была большая вероятность, что трансфер мог быть оформлен.

Отметим, что в оранжево-черной футболке Евгений получал 1,7 млн евро в год.

32-летний украинец в этом сезоне провел 2 матча за "Шахтер", провел на поле суммарно 47 минут. Не играл с 17 августа.

30 марта прошлого года на тренировке сборной Украины перед игрой с Казахстаном Коно получил травму. Позже у него был диагностирован надрыв задней поверхности бедра.