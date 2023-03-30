Комментатор из РФ начал оскорблять союзников Украины и нарвался на хит про Путина в прямом эфире. Видео

Российского комментатора видеоплатформы ОККО Спорт Дмитрия Дуличенко настигла мгновенная карма во время трансляции матча отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года Уэльс – Латвия. Так называемый журналист начал пренебрежительно высказываться о фанатах гостей, после чего в эфире можно было услышать легендарный хит о кремлевском диктаторе Владимире Путина.

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На 14-й минуте встречи поклонники союзников Украины начали скандировать название своей страны, чтобы поддержать футболистов. Дуличенко на это отреагировал с пренебрежением и начал озвучивать пропагандистские фейки о том, что молодые люди из стран Балтии массово эмигрируют в Европу.

"О, вы слышали, да? Я примерно представляю, что за контингент сейчас скандирует название страны-гостя в этом матче. Это те самые прибалтийские ребята, которые не очень-то на свою родину рассчитывают, а живут и работают за пределами Латвии. Это касается большого процента молодежи в прибалтийских странах", – сказал Дуличенко.

Буквально через пару секунд фанаты латышей принялись скандировать "Путин – х*йло!", передавая привет стране-террористу и поклонникам режима российского диктатора. Интересно, что в этот момент комментатор резко замолчал.

Как сообщал OBOZREVATEL, стадион в Батуми исполнил легендарный фанатский хит про президента России Владимира Путина во время квалификационного матча Евро-2024 Грузия – Норвегия.

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