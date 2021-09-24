Команда Реброва невероятным образом упустила победу, выигрывая со счетом 3:0. Видео

"Аль-Айн", который возглавляет украинец Сергей Ребров, впервые потерял очки в нынешнем сезоне элитного дивизиона чемпионата ОАЭ, позволив "Аль-Уробе" совершить невероятный камбэк. Клуб нашего соотечественника выигрывал 3:0 на выезде, но закончил матч со счетом 3:3.

29-летний нападающий гостей Коджо Лаба оформил хет-трик уже в первом тайме. Сначала он дважды отправил мяч в сетку после передач с левого фланга, а затем уверенно реализовал пенальти перед перерывом.

Во втором тайме ситуация перевернулась с ног на голову. Первый гол "Аль-Уроба" отыграла после удара с одиннадцати метров, второй – после прострела, а в третий раз игровой снаряд оказался в сетке уже в добавленное к матчу время. Шла девятая минута, несмотря на то, что арбитр изначально компенсировал шесть, когда голкипер "Аль-Айна" не справился с довольно простым ударом в ближний угол.

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Команда Реброва продолжает лидировать в чемпионате. После пяти туров в ее активе 13 очков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нашего соотечественника признали лучшим тренером августа в первенстве ОАЭ.