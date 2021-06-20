Когда играют Россия – Дания: во сколько матч Евро-2020

Сборная России сыграет с командой Дании в поединке за путевку в плей-офф чемпионата Европы по футболу 2020 года. Соперники встретятся на стадионе "Паркен" в столице Дании Копенгагене

КОГДА МАТЧ РОССИЯ – ДАНИЯ

Встреча состоится в понедельник, 21 июня. Россиян, вероятно, в этой встрече устроит и ничья, чтобы гарантировать себе второе место в группе и выход в плей-офф.

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ВО СКОЛЬКО РОССИЯ – ДАНИЯ

Решающая игра для обеих команда начнется в 22:00 по киевскому времени. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Россия – Дания.

ГДЕ СМОТРЕТЬ РОССИЯ – ДАНИЯ

Увидеть противостояние можно будет на телеканалах "Футбол 1" и "Футбол 2", где показ будет сопровождать традиционная аналитическая студия.

Также прямой эфир из Копенгагена проведут российский федеральный Первый канал и белорусские вещатели "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет".

ПРОГНОЗ НА РОССИЯ – ДАНИЯ.

Явным фаворитом считается сборная Дании. Ставки на ее победу принимаются с коэффициентом 1,70.

Ничья оценивается котировкой 3,50. А показатели на успех российской команды достигают уровня 5,00.

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

У команды России после победы над Финляндией три очка в активе. Ничья в игре с Данией практически гарантирует команда Станислава Черчесова второе место в группе. Планы россиян в таком случае может разрушить лишь сенсационная победа финнов над Бельгией.

Датчанам же необходима только победа. Она может невероятно закрутить интригу в квартете. Ведь если Финляндия уступит бельгийца, у трех команд будет по три набранных очка.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские СМИ предположили, что сборные Украины и Австрии могут специально сыграть вничью в третьем туре группового этапа Евро-2020. Это результат может оставить команду России без плей-офф в случае поражения от Дании.