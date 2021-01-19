Клуб УПЛ на сборах заселился в отель, который является точной копией Кремля. Фотофакт

7 января "Мариуполь" прибыл в Турцию для прохождения первого тренировочного сбора команды в зимнее межсезонье.

Как сообщается на официальном сайте "азовцев", делегация клуба заселилась в пятизвездочный отель Asteria Kremlin Palace, который не зря носит такое название. Он находится в 13 км от аэропорта Антальи, а его территория выполнена в стиле московского Кремля.

Вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин прокомментировал для издания Tribuna такой выбор отеля, заявив, что не стоит искать скрытый смысл там, где его нет.

"Уважаемые, не там зраду увидели, не там. Газпром с 2018-го по 2021-й – спонсор Лиги Чемпионов. И что – руководствуясь вашей логикой, нашим топ-клубам теперь не играть в ЛЧ после этого? Если не умеете работать с открытыми источниками – отель Кремлин входит в мощную турецкую сеть Астерия, что стало залогом качества нужных нам сервисов, и имеет необходимую нам инфраструктуру. Вот и все, никакой зрады и скрытого смысла. Не ищите черную кошку в темной комнате", – объяснил он.

Отметим, "азовцы" провели уже два контрольных поединка на сборах. Сначала они уступили чешскому "Словану" со счетом 1:3, а затем сыграли вничью с польским "Ракувом" (1:1).

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший гендиректор "Зари" Сергей Рафаилов уехал в Россию из-за украинского языка.