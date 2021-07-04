Кличко поддержал сборную Украины после проигрыша Англии на Евро-2020

Мэр Киева Виталий Кличко поддержал футболистов сборной Украины после поражения в четвертьфинале Евро-2020 в матче с Англией. Игра завершилась со счетом 0:4.

Слова поддержки Кличко опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook. Он отметил: путь к большим победам невозможен без поражений и разочарований.

Глава Киева подчеркнул, что эта игра была да украинцев настоящим испытанием.

"Хочу выразить поддержку нашим футболистам! Игра с одной из сильнейших сборных не только Европы, но и мира, была для украинцев действительно испытанием. Сборная Украины, впервые вышла в четвертьфинал Евро, показала силу духа и волю к победе. И показала потенциал команды", – написал мэр столицы.

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По его словам, поражения закаляют волю и настраивают на совершенствование мастерства.

"Путь к великим свершениям невозможен без поражений и разочарований. Они дают опыт, закаляют волю и настраивают на совершенствование мастерства. Главное – не то, упал ты или нет. Главное – смог ли ты потом подняться и достойно идти дальше. К победе! Славу Украине! Героям слава!" – подчеркнул Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины проиграла команде Англии в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу-2020 и закончила выступление на турнире. Поединок на Олимпийском стадионе в Риме завершился со счетом 0:4.