'Катастрофа. Противоречит правилам!' Тренер 'Баварии' взбесился из-за судейского скандала в матче с 'Реалом'

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Томас Тухель жестко раскритиковал польского арбитра Шимона Марчиняка и его бригаду за судейство в ответном полуфинале Лиги чемпионов с мадридским "Реалом". Наставника немцев взбесил момент на 90+13-й минуте встречи, когда рефери зафиксировали офсайд во время атаки гостей, после чего мяч оказался в сетке ворот Андрея Лунина.

Об этом Тухель заявил в комментарии TNT Sports, информирует сайт ВВС. Наставник баварцев назвал это решение поспешным и катастрофическим, отметив, что согласно правилам арбитры должны были позволить мюнхенским футболистам довести атаку до конца, а уже потом фиксировать вне игры.

"Это было очень-очень плохое решение. Это настоящая катастрофа. Лайнсмен и главный арбитр приняли катастрофическое решение. Это похоже на предательство. Это противоречит правилам. Как можно поднять флаг в такой момент... Они извинились, но это выглядит просто бесполезно. Ты выходишь на поле потому, что ты лучший. И мы вправе ожидать этого уровня до конца", – сказал Тухель.

Напомним, "Бавария" проиграла ответный матч "Реала" со счетом 2:1, пропустив два гола за три минуты в самой концовке игры, и не смогла выйти в финал Лиги чемпионов.

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