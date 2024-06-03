'Карпаты', 'Ингулец' и больше никого: кто вышел в УПЛ и усилит ли это чемпионат

Переходные матчи сыграны – и теперь мы знаем имена всех новичков следующего сезона Украинской Премьер-лиги. Две команды вышли как победители Первой лиги – это "Ингулец" и "Карпаты". Были также переходные матчи - "Оболонь" суммарно переиграла "Левый Берег" 2:1, а "Верес" (после ничьей 1:1) дома просто поиздевался над "Эпицентром". OBOZ.UA знакомит вас с новичками и подскажет, за кем можно следить еще до начала розыгрыша.

"Ингулец": попытка номер 2

Первый участник УПЛ уже в ней играл. "Ингулец" известен нам, прежде всего, громким выходом в финал Кубка 2019-го года - тогда они стали первой командой не из элиты, что добралась до решающей игры. Против "Шахтера" ничего сделать не удалось, хотя многие узнали о существовании в Петрово собственного клуба.

В элите красные уже имели опыт трех сезонов, вылетев год назад (в битве за выживание не устояли против "ЛНЗ"). После перерыва, "Ингулец" выдал мощную серию, особенно выразительную в группе повышения, где к концу сезона наверстали десятиочковое отставание от главного соперника - "Карпат". А в лобовом матче последнего тура зелено-белых они обыграли 2:1. Так петровцы возглавили таблицу и взяли золото.

Их футбол активен, коуч поддерживает стремительное привлечение игроков на всех фазах, из-за чего и забивают много, и защита меньше допустила голов, чем у конкурента. Владислав Лупашко имеет солидный подбор футболистов на атакующую линию: там зажигают четыре игрока. Более десятка мячей наколотили за розыгрыш Кольцов и Ситало, среди голеадоров еще Козак и Богунов. Активно задействованы во многих матчах Первой лиги Кольцов, Шершень, Козыренко и Малыш. Схема 4-1-4-1 позволяет собственную попытку для удара не одному футболисту, посмотрим, сработает ли это со следующего сезона.

Об усилении пока новостей нет: на трансферном рынке команда была активной зимой, подписав Альваро и Панасенко. Сейчас же – тишина. Да и это понятно: скелет сформирован, удержать его, похоже, удастся. Сам коуч отметил, что морально усиливает вес каждого игрока, постоянно меняя капитана, чтобы увидеть, у кого действительно есть дух лидера. Вот с этими лидерами и будет работа. Далее будем ждать ситуативные усиления для глубины состава. Так же, как и с "Карпатами", будем внимательно наблюдать за изменениями с началом лета.

"Карпаты": первое пришествие новой команды

В Украинскую Премьер-лигу возвращается символ чемпионата - "Карпаты" попали в зону прямого выхода. Без сложностей не обошлось: сильная конкуренция, определенные проблемы состава, порой потребность в мотивировке даже для проходных матчей. В таблице на 20 команд они смогли с отрывом закрепиться на лидерской позиции. Затем, в чемпионской группе, стало сложнее, ведь остались равны по силе соперники. И когда все было уже почти решено, в очном матче клуба не удалось добыть в борьбе первое место у "Ингульца". Однако даже так, карпатские игроки возвращаются в элиту с серебром Первой лиги.

Безусловно, это возвращение легендарной для украинского футбола персоны. Вернее, пятая попытка во главе именно "Карпат". У Мирона Маркевича уже достаточно игр как тренер львовского клуба разных лет, теперь - ведет в УПЛ вновь клуб. Выход в элиту - результат его напряженной и ответственной работы, благодаря чему игроки выдержали темп. А также своевременных замен, определяющих стиль всей команды. Когда тренер "Металлиста" и "Днепра", Маркевич теперь будет бороться за медали с клубом, который ставит перед собой высокие амбиции.

На кого обращать внимание? Прежде всего, бразилец Невес. Он попал в команду прошлым летом, за это время насобирал матчей со старта (пропустил только один), а еще – 12 голов. Нападающий не стал лучшим бомбардиром лиги, но сохраняет статус угрозы, по крайней мере, для середняков элиты. К атакам еще присоединяются Костенко, Полегенько, Пидлепенец и Чачуа. Готовность команды можно увидеть в товарняке против "Шахтера": против не основного состава горняков, львовяне сыграли 2:2.

Не пройдет и без усиления: "Карпаты" уже привлекли внимание уйма игроков. Сам клуб делает ставку преимущественно на игроков "Днепра-1" – оттуда уже хотят забрать Рубчинского, Филиппова, Сватка, Сарапия и Гуцуляка. Сезон завершен и слухов теперь не счесть. Но Маркевич заявил, что будет и уход футболистов из состава самих львовян – о кадровой политике тренер сообщит в начале сборов в Словении за месяц.

Других новичков не будет

Право на дебют в УПЛ получили сразу две команды: "Левый Берег" и "Эпицентр". Они заняли 3 и 4 места первой лиги, поэтому имели право на переходные матчи. Там им выпали "Оболонь" и "Верес" соответственно. В первых поединках все было достаточно интересно: пивовары минимально выиграли в столичном дерби 1:0, ровенчане расписали мировую 1:1. Но ответные матчи сохранили интригу лишь для одной встречи.

"Оболонь" осталась в меньшинстве и пропустила гол (забил Силва), однако Краснопир спас для оболонцев прописку в УПЛ, сравнив счет в выездной игре. "Верес" в Ровно поиздевался над "Эпицентром" всеми возможными способами: еще в первом тайме счет стал 3:0, буквально забрав надежду еще до перерыва. Следовательно, в Украинской Премьер-лиге будут только два обновления. Еще две команды свои шансы на повышение упустили.