Караваев рассказал, как Шевченко "жестко напихал" игрокам сборной Украины

Максим Иншаков Футбол 19:44, 30.12.2020 Обновлено: 23:40, 30.12.2020

Защитник киевского "Динамо" Александр Караваев рассказал детали скандала в сборной Украины, когда главный тренер Андрей Шевченко сделал замечание Виталию Миколенко за его смех на тренировке.

Караваев признался, что в такую ситуацию его одноклубник попал уже второй раз.

"Важная игра, Шевченко заведен, любой смех или невосприятие информации будут напрягать и раздражать. Потом через две три минуты уже все смеялись и все вернулось в обычную обстановку. Такое же было с Португалией, когда мы выиграли 2:1. Команда на утренней тренировке отрабатывала стандарты, а мы с Миколенко не участвовали и засмеялись. И он нам жестко напихал. И тут такая же ситуация с Испанией и снова Миколенко попадает", – отметил Караваев в эфире Youtube-канала SportArenaTV.

Караваев считает, что Андрей Николаевич может когда надо настроить команду и напихать, а когда надо может и посмеяться.

"Он всегда держит этот баланс и в команде царит классная атмосфера. Он был футболистом и всегда входит в наше положение. Он знает чего мы хотим и что нам нужно. Мы не зацикливаемся на том, что "ой, нам напихали, то нельзя, это нельзя". Да, есть правила, должна быть дисциплина, но у нас есть и свободное время. Есть баланс, поэтому такая атмосфера в сборной", – подытожил Караваев.

Ранее Караваев признался, что главный тренер "Динамо" Мирча Луческу серьезно контролирует степень спортивной агрессии на тренировках столичного клуба.

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