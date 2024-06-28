'Какой-то даун': Мудрик вскипел после вылета сборной Украины с Евро-2024

Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик эмоционально отреагировал на слухи о том, что он получил травму перед решающим матчем чемпионата Европы-2024 с Бельгией в тренажерном зале. Футболист назвал подобную информацию полным бредом, а журналиста, распространившего ее, – глупым человеком.

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Об этом Мудрик написал в комментариях на странице theukrfoot в социальной сети Instagram, общаясь с болельщиками. Вингер лондонского "Челси" напомнил, что получил мышечную травму в поединке второго тура Евро-2024 против Словакии, из-за которой и был заменен и выпал из состава.

"Чемпион по бреду. Те, кто верят во всякий бред от таких чемпионов, такие же клоуны. Очень жаль, что у нас люди только и делают, что ищут повод, чтоб заср*ть. Уместнее было бы узнать правду из первых уст, а потом зас*рать. Травма была получена на 80-й минуте против Словакии. Тут даже не о критике речь. А о том, что какой-то даун вкинет вброс, и ему сразу верят. И так уже было не один раз. Друзья, верьте только фактам, а не бреду, который распространяют ради сбора просмотров", – написал Мудрик.

Напомним, без сборная Украины сыграла вничью с Бельгией (0:0) и не смогла выйти в плей-офф Евро-2024. Наша команда набрала столько же очков, сколько и другие участники квартета, но проиграла из-за разницы мячей. "Сине-желтые" установили историческое "достижение" на турнире.

Как сообщал OBOZ.UA, Михаил Мудрик был назван одним из двух лучших футболистов сборной Украины на чемпионате Европы 2024 года в Германии.

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