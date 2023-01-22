Президент футбольного клуба "Сочи" Борис Ротенберг высказался о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию, вызвав своими словами критику со стороны болельщиков РФ. 66-летний миллиардер уверен, что в условиях изоляции и санкций нужно сплотиться и развивать внутренний чемпионат.

Видео дня

Также Ротенберг упомянул давление Запада, назвав его "бездушным".

"Мы должны развиваться внутри, чтобы все видели, что мы не стоим на месте, а становимся лучше и сильнее; и чтобы понимали: на наше развитие ничто не может повлиять. Культура и спорт должны быть вне политики. Эти вещи всегда давали людям возможность объединяться. Совершенно неправильная политика в отношении нас – бездумная, бездушная", – цитирует Ротенберга "Спорт-Экспресс".

Поклонники спорта из РФ не смогли сдержать эмоций.

"Внутри страны все провалено было до 24 февраля, Путин сменил внутреннюю повестку на внешнюю, здесь тоже провалился. Хотел переключить внимание народа, рейтинг свой поднять ПРЕСТУПНЫМ БЛИЦКРИГОМ! Теперь потерял ВСЕ!" – пишут юзеры.

Фанаты интересуются, кто мешал России развиваться все это время.

"Кто все это время мешал развиваться внутри??? Поиски внешнего врага и об’единение народа вокруг этого врага - самая главная задача нынешней власти. Главный посыл - Нам постоянно мешают", – говорится в комментариях.

Болельщики спрашивают, для чего лезть в соседнюю страну.

Также Ротенбергу советуют начать сперва разбираться с себя и интересуются, куда он дел награбленные деньги.

Напомним, Борис Ротенберг является гражданином России и Финляндии. Он входит в ближайшее окружение Владимира Путина и включен в санкционный список США. Его брата Аркадия Ротенберга связывает с Путиным давняя дружба.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!