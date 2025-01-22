"Как же ущербно это выглядит". В Госдуме сделали заявление о Трампе и сборной России по футболу, став посмешищем
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев допустил, что Дональд Трамп, став президентом США, может помочь российскому футболу. По его словам, Трамп способен пролоббировать участие сборной России в чемпионате мира 2026 года, который пройдет в США.
Однако политик оговорился, что для этого нужно восстановить доверие между странами и успешно пройти отборочный турнир.
Свищев выразил надежду, что международные структуры – такие как ФИФА и УЕФА – поддержат возвращение российских футболистов на мировую арену. В пример он привел случай с Уимблдоном, когда организаторов наказали за отказ принимать российских и белорусских теннисистов.
Заявление вызвало бурю критики в сети. Пользователи высмеяли идею о том, что российские депутаты надеются на вмешательство иностранного лидера. Комментарии были едкими:
- "Испанский стыд, когда мы ждем, что наши проблемы решит президент другой страны."
- "Трамп памагиии!"
- "Вот приедет барин, барин нас рассудит. Тьфу."
- "Как же ущербно это выглядит со стороны"
- "Ну, если геостратег приползёт к Трампу на коленях.."
Юзеры признаются, что у них складывается ощущение, что российские чиновники сами дискредитируют собственную власть, уповая на доброту американского президента. Риторика о "суверенитете" меркнет на фоне подобных высказываний, превращая их в фарс.
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