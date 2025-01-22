Депутат Госдумы Дмитрий Свищев допустил, что Дональд Трамп, став президентом США, может помочь российскому футболу. По его словам, Трамп способен пролоббировать участие сборной России в чемпионате мира 2026 года, который пройдет в США.

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Однако политик оговорился, что для этого нужно восстановить доверие между странами и успешно пройти отборочный турнир.

Свищев выразил надежду, что международные структуры – такие как ФИФА и УЕФА – поддержат возвращение российских футболистов на мировую арену. В пример он привел случай с Уимблдоном, когда организаторов наказали за отказ принимать российских и белорусских теннисистов.

Заявление вызвало бурю критики в сети. Пользователи высмеяли идею о том, что российские депутаты надеются на вмешательство иностранного лидера. Комментарии были едкими:

"Испанский стыд, когда мы ждем, что наши проблемы решит президент другой страны."

"Трамп памагиии!"

"Вот приедет барин, барин нас рассудит. Тьфу."

"Как же ущербно это выглядит со стороны"

"Ну, если геостратег приползёт к Трампу на коленях.."

Юзеры признаются, что у них складывается ощущение, что российские чиновники сами дискредитируют собственную власть, уповая на доброту американского президента. Риторика о "суверенитете" меркнет на фоне подобных высказываний, превращая их в фарс.

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