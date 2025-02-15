Как сейчас выглядит Полина Логунова: секс символ Евро-2016. Фото и видео

Полина Логунова – украинская телеведущая, блогер и актриса, которая стала широко известна болельщикам благодаря своей работе на чемпионате Европы по футболу 2016 года. Именно тогда она появилась в эфире программы "Великий футбол", где вместе с Александром Денисовым освещала главные события турнира.

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Яркая внешность и харизматичность Полины привлекли внимание зрителей, и она быстро завоевала статус секс-символа Евро-2016. Особенно популярной стала её фотосессия, подготовленная специально для проекта, где ведущая предстала в стильных и эффектных образах.

До работы на Евро-2016 Логунова начинала карьеру в Беларуси, где была виджеем на MTV, а затем переехала в Украину, где работала на телеканале М1 и НЛО TV. После чемпионата её популярность значительно возросла, и она стала одной из самых обсуждаемых телеведущих страны.

В 2016-м Полина вышла замуж за украинского актера Богдана Ступку. В 2017-м у пары родилась дочь Богдана. В 2021 году семья переехала в США, где планировала жить какое-то время. В 2022 пара развелась.

Недавно актриса снялась в очередной фотосессии выложив кадры у себя в Instagram.

После начала полномасштабного вторжения России Логунова опубликовала первый пост в поддержку Украины лишь 1 марта, а затем – спустя четыре дня. После этого блогерша продолжила делиться совместными снимками с новым возлюбленным, фотографиями еды и своей стройной фигурой, рассказывая, как добиться таких форм.

Раньше Логунова в одном из интервью и сама заявляла, что сожалеет о беларуском паспорте. По словам стилистки, она никогда не сможет попасть в родную страну, где похоронены родственники. А для Украины, которую считала своим вторым домом, из-за этого документа стала врагом народа.

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