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Как на самом деле выглядели трибуны на ЛНЗ - "Динамо", которые не показывали в трансляции. Появилось видео

Максим Иншаков
Футбол
1 минута
1,1 т.
Как на самом деле выглядели трибуны на ЛНЗ - 'Динамо', которые не показывали в трансляции. Появилось видео

Футбольные трибуны центрального стадиона Черкасс на котором игрался матч 8-го тура украинской Премьер-лиги между местным ЛНЗ и киевским "Динамо" оказались наполовину заполнены болельщиками. По неофициальным данным посмотреть игру столичного гранда пришло порядка 3000 зрителей.

На видео, опубликованном журналистами КДК видно, что те сектора, которые не попадают в официальную трансляцию, практически полностью заняты зрителями.

А вот, что видели телезрители:

Как на самом деле выглядели трибуны на ЛНЗ - "Динамо", которые не показывали в трансляции. Появилось видео
Видео дня
Как на самом деле выглядели трибуны на ЛНЗ - "Динамо", которые не показывали в трансляции. Появилось видео
Как на самом деле выглядели трибуны на ЛНЗ - "Динамо", которые не показывали в трансляции. Появилось видео

Стоит отметить, что иногда в кадр трансляции попадали и трибуны с фанатами.

Как на самом деле выглядели трибуны на ЛНЗ - "Динамо", которые не показывали в трансляции. Появилось видео

Напомним, что перед началом сезона в УПЛ, Украинская ассоциация футбола сообщила, что Минспорта запретило пропуск болельщиков на стадионы, мотивируя это требованиям безопасности при возможных ракетных атаках.

Как на самом деле выглядели трибуны на ЛНЗ - "Динамо", которые не показывали в трансляции. Появилось видео

Как сообщал OBOZREVATEL, игра ЛНЗ - Динамо завершилась победой подопечных Мирчи Луческу со счетом 4:2. Этот поединок стал первым в истории между этими командами в УПЛ.

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