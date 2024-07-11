Как Англия создала очередной камбэк против Нидерландов: тактический обзор полуфинала Евро-2024

Мы узнали последнего финалиста Евро-2024: Англия провела лучший матч на турнире и смогла снова создать камбэк. Почему Саутгейт отказался от традиционного собственного футбола и чего не хватило Нидерландам для исторического успеха – рассказывает OBOZ.UA.

Видео дня

Стартовые составы

Нидерланды: Вербрюгген – Думфрис, де Врей, ван Дейк, Аке – Схаутен, Рейндерс, Симонс – Мален, Гакпо, Депай.

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Геи, Триппьер – Мэйну, Райс – Беллингем, Фоден, Сака – Кейн.

Первый тайм. Лучший тайм Англии на Евро?

Мемная Англия на этот матч не приехала. С первых же минут игроки отказались от низкого блока и пошли вперед. К примеру, вратаря Вербруггена на любом мяче прижимали Фоден и Кейн. Ошеломление нидерландцев было недолгим, и они сразу показали, какое настроение привезли в Дортмунд. Симонс разобрался на подборе и оттис Райса, который раньше чувствовал себя королем в центре поля. Хави успел оценить поле и понял, что нужно продвигаться самостоятельно – это того стоило. Красивый гол издалека, из-под защитника, когда бессилен был даже Пикфорд.

После этого гола игра только началась. Гарри Кейн вобрал всю накопившуюся за последние матчи злобу и спешил реализовать этот пыл. Несколько раз он проверил реакцию голкипера и помог Сака (тот упустил возможность). Кульминацией стал пенальти: будет ли много споров или был одиннадцатиметровый, но нападающий с профессиональной точностью отправил мяч в левый от себя угол – счет снова ничейный.

Такая активность львов шокировала Нидерланды: появились разрывы между линиями, активно используемыми англичанами, особенно на правом фланге. Кто туда только не приходил: Кейн, Сака, Мэйну, Уокер. Лучший момент по тому же направлению имел Фоден, когда решил пойти вперед своими силами, накрутил кучу защитников и отыграл даже вратаря. Но Дюмфрис в последний момент успел выбить мяч из линии ворот.

К концу тайма и после проверок каркасов ворот от Фодена и Дюмфриса, постоянное давление и быстрые выпады появились с обеих сторон. Англия проводила одну опасную атаку на 4-5 минут, которая завершалась заблокированным ударом или сейвом. Полузащитник "Сити" вообще почувствовал себя как в АПЛ и несколько раз попытался коронным ударом снять паутину с нижнего угла ворот. Статистика ударов в створ после первого тайма - 3:1 в пользу белых и это было чрезвычайно фантастически. Добавила сложности нидерландцам травма Депая – пришлось реактивно реагировать, Куман выпустил опорника. А вот англичане почувствовали вкус крови.

Второй тайм. Два джокера спасают путевку в финал

В отличие от первого тайма второй команды начали очень осторожно. Целых 10 минут длилась разведка, что же подготовили тренеры соперников и как адаптировались. Англия была без активности Беллингема, главные роли взяли на себя Фоден и Мэйну; у хозяев поля корректировали плотность защиты Рейндерса и ван Дейка. Нидерландцы в обороне работали организованно, а при любом пасу назад в исполнении англичан сразу поднимались выше, чтобы Кейн и Сака застряли в офсайдах. Также после перерыва произошли замены на усиление атаки: вышли Шоу за белых и Верман за оранжевый.

Жаль, что футбол уровня первого тайма на этом и закончился, будто Саутгейт позабирал у своих футболистов волшебные батарейки. На смену быстрым вторжениям и комбинациям в касание вернулись розыгрыш из-за вратаря и медленных продвижений. Причем проблема была не в схеме Нидерландов: в начале игры львы легко проходили даже 5-4-1, не говоря уже о 4-4-2. Эта формация без перегрузки последней линии позволяла контролировать Райса и Шоу. Хотя надо быть честными – выходить на чужую половину поля оранжям удавалось изредка. Единственный момент на весь тайм был после подачи в штрафную, и Пикфорд среагировал на сложный удар.

70-я минута ознаменовала верхушку кризиса в действиях Англии: когда в собственной атаке они сели в пятерых (!) защитников, Уокер остановился с мячом и просто не понимал, на кого дальше продолжать. Нидерландцы также качественно закрывали все возможные опции впереди, а когда половина команды стояла рядом, то центрбек просто отдавал куда-то на Мэйну, чтобы получить мяч назад. Вегхорст даже не прессинговал, за все игровое время у него не произошло даже полумомента. Один гол выводил любую из команд в финал, но от риска обе отказались еще после перерыва.

Аке докучал англичанам, ведь со многими встречался в АПЛ и знал, как нейтрализовать. Особенно Сака, у которого так и остался один момент (без упраздненного гола) на всю игру. Саутгейт искал попытку освежить каждую зону: замена Фодена стала сюрпризом (учитывая его активность в заключительных фазах), а вот выход Воткинса вместо Кейна должен был добавить разрезных моментов впереди, где все контролировал ван Дейк с де Вреем. Именно нападающий "Кристалл Пелас" стал джокером – отозвался на передачу, придержал и на ощущении отправил мяч в дальний угол. Символично, что отдал ассист Палмер, который тоже только что вышел на поле.

2:1 – Англия мегаусилиями побеждает и выходит в финал. Нидерланды были очень близки к триумфу, но затянутые решения Кумана с заменами и тотальная усталость от постоянной защиты не позволили им организовать опасные атаки. Кейн и команда теперь встретятся с Испанией – если англичане будут такими же, то нас ждет интересный финал.