Известный журналист назвал генетическим мусором фанатов на матче "Десна" – "Динамо"

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков в резкой форме осудил болельщиков, которые бросали снежки в арбитров во время матча киевского "Динамо" с черниговской "Десной".

На страницах издания журналист не стеснялся в выражениях в адрес фанатов, назвав тех, кто совершает подобные действия, генетическим мусором.

"Баранов, долб…ов, дебильных придурков, асоциальных, простите за грубость, личностей, которые мечут в арбитров и игроков снежки, понять нельзя. Конченые! А самое страшное – они ведь размножаются. И закона, по которому возможно было бы такого деятеля стерилизовать, не существует. А жаль – государству подобный генетический мусор пользы принести не способен; людям, отдельным людям – сильно сомневаюсь, разве что внезапно просветление наступит; но я бы не рассчитывал и не надеялся. А забеги на поле помните? Массовые забеги, с телками в туфлях на шпильке и визжащими от счастья свиноподобными отпрысками?! Это они же..." – написал Франков.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" и черниговская "Десна" сыграли вничью в 15-м туре Премьер-лиги.