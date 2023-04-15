Известный словацкий футболист после ДТП ушел в лес и повесился

Бывший капитан братиславского "Интера" Радослава Кунзо был найден мертвым в лесу в Черна Воде (поселок в 60 км от столицы Словакии). 48-летний Кунзо пропал без вести после того, как попал в автокатастрофу недалеко от места пропажи.

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Кунзо, возвращаясь на своей машине домой, врезался в придорожный рекламный щит. По сообщению местных СМИ около 2:30 ночи его встретил прохожий, который заметил, что из уха футболиста идет кровь. Позже Кунзо был заснят несколькими камерами видеонаблюдения. Это были последние его живые фотографии.

Спустя три дня случайный прохожий, гуляя в лесу с собакой, нашел нашел тело бывшего спортсмена висящим в петле.

По информации словацких СМИ причиной трагедии могли стать финансовые проблемы у футболиста. Его имя было в списке должников Общества социального страхования с ноября 2021 года. Также у него был внушительный долг за медицинскую страховку.

"Радо был отличным партнером, товарищем по команде и тренером. Надежный и честный. Никаким ни аферистом или мошенником. Тем не менее, он был немного напряжен в последние несколько дней. К сожалению, он никому не рассказал о своих опасениях. Может быть, он думал, что сможет решить все сам", — цитирует sportovy.cas.sk одного из друзей покойного.

Самый яркий период своей карьеры Кунзо, выступавший на позиции защитника, провел в "Интере" Братислава, где провел пять с половиной лет.

После окончания спортивной карьеры Радослав пытался зарабатывать на жизнь как самозанятый человек в строительной отрасли, а также в клининговых услугах. Кроме того он занимался доставкой канцелярских товаров. Последние годы он подрабатывал клубе пятой лиги чемпионата Словении, где был играющим тренером.

У Кунзо было двое детей от первого брака. После развода он нашел новую подругу, на несколько лет его младше. 2 года назад у них родился сын.

Отец Радослава Франтишек Кунзо был олимпийский чемпион по футболу, победив на Играх-1980 в Москве в составе сборной Чехословакии.

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