Известного спортивного комментатора заметили на 'митинге против ТЦК'. Фото и видео

Спортивный комментатор и бывший ведущий телеканала "Интер" Роман Кадемин был замечен в Берлине, где возле Бранденбургских ворот 17 ноября состоялся митинг "за права украинских мужчин". 45-летний Кадемин после начала полномасштабного вторжения сбежал в Германию.

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У себя в TikTok экс-журналист выложил видео с этой акции, поддержав украинцев, которые стояли с плакатами "Стоп преступлениям Зеленского", "Зеленский неудачник диктатор" и т.д.

В интервью с ИМИ участник с плакатом Human rights for ukrainian man заявил, что протестует якобы вместо тех, кто не может выйти на улицы в Украине. Другой митингующий ответил, что выступает против "пыток ТЦК".

Не на камеру Кадемин сказал представительнице ИМИ, что эти ребята "вышли на площадь высказать свое мнение". В то же время он никак не прокомментировал пророссийские нарративы митингующих.

Как сообщал OBOZ.UA, в столице Германии Берлине в воскресенье, 17 ноября, проходил антивоенный марш, который организовали российские оппозиционеры Юлия Навальная, Владимир Кара-Мурза и Илья Яшин. Участники акции требовали вывести войска РФ из Украины, освободить политзаключенных и судить диктатора Владимира Путина как военного преступника.

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