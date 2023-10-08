'Израиль не ожидал этого. Я поражен масштабами'. Футболист 'Хапоэля' рассказал о том, что происходит в стране

Бывший футболист мадридского "Реала" Хосе Родригес, играющий за "Хапоэль" Тель-Авив был вынужден остаться в Израиле после того, как забронированный им рейс в Испанию был отменен в последнюю минуту. 28-летний хавбек, который в прошлом также играл за "Маккаби Тель-Авив" и "Маккаби Хайфа", дал интервью испанским СМИ, где признался что шокирован случившимся.

"Мы немного напуганы, потому что всего пять минут назад нам пришлось снова спуститься в бомбоубежище. С шести утра мы заходим, выходим, заходим и выходим. Мы устали, и ночью нам немного страшно. Я к этому вполне привык, потому что я здесь уже четыре года. Но как объяснить моим детям, что происходит. Нечто подобное уже случалась несколько раз в прошлом, и тогда с нами все было хорошо, но сейчас ситуация сложнее. На улицах нет людей. В стране идет война", - цитирует спортсмена Israelhayom.co.il.

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Родригес вспомнил события 7 октября.

"Вечером у нас должна была быть игра, все было нормально, а в шесть утра моя испуганная жена разбудила меня. Звучал сигнал тревоги. С тех пор я не отрываюсь от ленты новостей в смартфоне. Я видел фотографии и видео, и честно сказать, поражен масштабами случившегося. Израиль этого не ожидал, в отличие от предыдущих раз", — сказал испанец.

Родригес, у которого трое детей, признался, что сейчас ситуация совсем другая, чем было раньше.

"Обычно я человек, который ничего не боится. Но если быть реалистом, то в этот раз есть небольшой страх, особенно за мою семью. Обычно Железному куполу удается остановить почти все ракеты, но сейчас происходит еще и наземная атака, и есть страх, что они проникнут на вашу территорию, в ваш дом", - отметил футболист.

Хосе рассказал и о сложности выезда из Израиля.

"К сожалению, в данный момент покинуть Израиль невозможно. Мы пытались улететь в Испанию, но Iberia отменила все рейсы в Израиль и из Израиля. 9 октября попробуем сбежать другим способом. Попробуем полететь в Стамбул, а оттуда стыковочным рейсом долететь до Барселоны", - подытожил игрок.

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