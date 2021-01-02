Итальянский гранд готов заплатить за футболиста сборной Украины 10-12 млн евро – СМИ

"Рома" нацелилась на нападающего сборной Украины и "Гента" Романа Яремчука и может сделать официальное предложение бельгийцам в начале зимнего трансферного окна.

Как сообщает издание voetbal24.be, итальянский топ-клуб всерьез заинтересован в футболисте, поэтому готов оперативно выплатить нынешней команде Яремчука от 10 до 12 миллионов евро.

Отмечается, что "Гент" может быть открыт к продаже украинца после того, как он не скрывал своего желания покинуть клуб в летнее межсезонье. Кроме того, в одном из недавних матчей чемпионата Бельгии Роман получил красную карточку, за что был наказан дисквалификацией и штрафом.

Напомним, что Яремчук перешел в "Гент" в 2017 году из киевского "Динамо". Его контракт с командой действует до лета 2023 года. За бельгийцев он провел 131 матч во всех турнирах, забил 49 голов и отдал 14 результативных передач. Стоимость Романа по версии портала Transfermarkt составляет 11 миллионов евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно информации СМИ, интерес к Яремчуку также проявляет лиссабонский "Спортинг".