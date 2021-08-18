Итальянский футболист умер после положительного теста на COVID-19

Итальянский футболист конголезского происхождения Марко Тампво игравший за "Атлетико Терме Фьюджи" скончался в возрасте 19 лет через несколько дней после положительного теста на Covid-19, сообщает The Sun. По предварительным данным с игроком случился сердечный приступ. Прокуратура начала расследование, ожидая результатов вскрытия.

Игрок подписал контракт с "Атлетико" лишь в прошлом месяце, перейдя из тосканской команды четвертого дивизиона "Пьянезе".

После того, как Тампво сдал положительный результат на коронавирус он самоизолировался в своем семейном доме в Ментане, недалеко от Рима, но спустя несколько дней почувствовал себя плохо. Родители подростка вызвали скорую, однако медикам пришлось лишь констатировать смерть.

Видео дня

"Президент "Атлетико Терме Фьюджи" Давиде Чачча и весь клуб оплакивают смерть нашего игрока Марко Тампво. Он присоединился к нам всего несколько недель назад, но оставил нас преждевременно. У нас нет слов, чтобы описать такую трагедию. Прощай, Марко", - говорится в заявлении команды.

Бывший клуб футболиста "Пьянезе" также выпустил некролог.

"Марко провел два сезона с нами, и дебютировал в Серии D. Затем он перешел в "Атлетико Терме Фьюджи", чтобы он был ближе к своему дому. Такая трагедия не поддается описанию. Все в "Пьянезе" всегда будут любить тебя. Покойся с миром, Марко", – говорится в тексте.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в среднем весе и чемпион ЮАР Андре Тюссе (20-8, 12 КО) умер от последствий коронавируса.