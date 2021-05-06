Итальянский футболист случайно убил сотрудника своего клуба

Кристиан Д'Урсо (полузащитник "Читтаделлы", выступающей во втором по силе футбольном дивизионе чемпионата Италии) сбил насмерть 77-летнего сотрудника клуба, который ехал на велосипеде недалеко от тренировочного поля.

Инцидент произошел 23 апреля, но Лино Симонетто скончался в больнице через шесть дней. На 23-летнего Д'Урсо завели дело о непредумышленном убийстве, сообщает Il Gazzettino.

Д’Урсо является воспитанником "Ромы". В текущем сезоне сыграл 30 матчей в Серии Б, отметившись тремя забитыми голами. Также в активе футболиста два ассиста.

Как сообщал OBOZREVATEL, итальянский футболист залез на крышу поезда, получил удар током, и с переломом позвоночника попал в реанимацию.