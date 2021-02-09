Итальянский футболист залез на крышу поезда, получил удар током, и с переломом позвоночника попал в реанимацию

Защитник молодежной "Вероны" Андреа Греселе получил серьезные травмы в результате удара током и находится в реанимации, сообщает ESPN со ссылкой на пресс-службу итальянского клуба.

18-летний футболист во время отдыха вместе с друзьями забрался на крышу поезда на станции "Порта Весково" и случайно дотронулся до контактного провода. После удара током Греселе упал с 4-метровой высоты, получив перелом позвонков и отек мозга. В понедельник, 9 февраля, спортсмену сделали операцию. Его состояние оценивается как критическое.

"Верона" в Twitter разместила слова поддержки футболисту: "Мы все с тобой и с теми, кто тебе близок. С теми, кто как и мы, заботятся о тебе. Держись, Андреа!".

Правый защитник был одним из лидеров молодежной сборной Вероны и вызывался в основную команду на матч Кубка Италии с "Кальяри".

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 января нападающему мексиканского клуба третьего дивизиона "Сьервос Чалько" Родриго Алену Куэвасу ампутировали левую ногу после удара током в своем доме.