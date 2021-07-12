Италия выиграла Евро-2020, Украина остановаилась в четвертьфинале: обзор спортивных СМИ

Переиграв на знаменитом "Уэмбли" в серии пенальти англичан (3:2, игровое время – 1:1), Скуадра Адзурра (Лазурная Эскадра) спустя 53 года выиграла титул сильнейшей в Европе. Завершился турнир, в течение месяца приковывавший к себе внимание сотен миллионов поклонников футбола во всем мире. А последнюю неделю эксперты и журналисты жили в предвкушении решающих матчей.

Отечественные же спортивные СМИ продолжали анализировать громкую оплеуху сборной Украины, полученную ею в четвертьфинале (0:4). И пытались подвести итоги выступлению подопечных Андрея Шевченко на континентальном первенстве.

БОЛЬШЕ ПАХАТЬ И МЕНЬШЕ БУХАТЬ

Наверное, ни у кого не вызвала сомнений справедливость выхода в финал Евро-2020 именно сборных Англии и Италии. Итальянцы вообще с первого матча с турками (3:0) обратили на себя внимание специалистов и влюбили болельщиков. Четко выстроенная оборона, креативная средняя линия и агрессивная, разнообразная атака – такой сбалансированной игры на первых порах не было ни у кого. Причем чуть ли не главным откровением в исполнении Скуадры стал наступательный футбол – вопреки традициям и давно сложившемуся мнению о закрытости команды.

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Конечно, не все подопечным Роберто Манчини давалось легко и непринужденно. Изрядно повозиться пришлось в поединке с Австрией (2:1), а с испанцами (1:1) дело и вовсе дошло до лотереи в виде серии пенальти. Но выстояли, а издевательский гол Жоржиньо с точки стал подтверждением того, что все случилось по делу.

Свой путь проделали и англичане. Они, наоборот, запрягали медленно, порой в адрес родоначальников звучали упреки в рационализме и чрезмерной сухости игры, и если бы не импульсивные включения быстроногого и мастеровитого с хитрецой Стерлинга, блеска в действиях дружины Гарета Саутгейта не наблюдалось.

Но он и не понадобился, когда дело дошло до противостояния с Германией – соперником издавна принципиальным и грозным (2:0). Тут на первый план как раз и вышла организация игры – солидная, скрупулезно продуманная, грамотно выстроенная.

Как и для оппонента по решающему матчу турнира, самым сложным для англичан оказался полуфинал, судьбу которого решил весьма противоречивый 11-метровый в ворота Дании в дополнительное время (2:1). Случись такое нарушение в середине поля, арбитр бы и бровью не повел. А если каждое такое нарушение трактовать так, как это сделал голландец Данни Маккели, то пенальти не оберешься.

Потом решение арбитра пытались объяснить давлением трибун, его формальной правотой, заговорили даже о "теории заговора" в пользу хозяев, которых УЕФА решил отблагодарить за поддержку в "деле о Суперлиге".

В любом случае, Англия заслужила право сыграть в решающем матче. Хотя и Данию жалко. Лишившись уже на старте чемпионата своего лидера Кристиана Эриксена, скандинавы, сцепив зубы, сумели забраться так высоко, как от них никто не ожидал.

Между тем все на этом чемпионате в целом и в полуфинальном поединке в частности было на стороне британцев. И то, что они практически всю турнирную дистанцию прошли в родных стенах, а выезд в Рим на встречу с Украиной оказался легкой прогулкой. И естественно, поддержка трибун. И ключевое решение рефери.

За англичанами и первенство в стоимости состава, который финансовые маркетологи оценили в 1,32 миллиарда евро (в среднем 50,77 млрд на игрока). Франция (1,03 миллиарда) и Германия (936,5 миллиона) заметно отстали. Как и Италия (764 млн), не говоря уже о Дании (310,7 млн). Но деньги в футбол не играют. Вернее, не всегда их номинальное выражение выходит на первый план в том или ином конкретном матче. Что, собственно, и доказали датчане, практически на равных сражавшиеся на "Уэмбли".

Чего не скажешь о сборной Украины (общая стоимость состава по оценке сайта trasfermarkt.de – 197,2 миллиона евро). Поражение от англичан в Вечном Городе недельной с небольшим давности (0:4) продолжало будоражить отечественную футбольную общественность еще не один день. Причем мнения, как и в отношении выступления сине-желтых на Евро-2020 в целом, порой были диаметрально противоположными.

Одни пытались усмотреть в нем закономерность, от которой пока никуда не деться. Ведь по подбору исполнителей, уровню их мастерства, опыта участия подопечных Андрея Шевченко в соревнованиях высшего ранга наша команда заметно уступала Англии. Другие упрекали футболистов в отсутствии характера, стремления сыграть на пределе возможностей, привычкой довольствоваться достигнутым, а также тренерскими просчетами. Истина, как водится, где-то посередине.

"В матче с Англией я не увидел у наших футболистов самоотдачи и игры, которые должны быть, -- довольно резко отреагировал серебряный призер Евро-1988 Александр Заваров. – Команда проиграла еще до того, как вышла на поле, -- проиграла психологически. Тренерский штаб не сумел настроить ребят, эмоции попросту отсутствовали. Вы посмотрите, ни одной желтой карточки не заработали. О какой борьбе речь? Проиграли безвольно и бесхарактерно. При счете 0:2 вообще встали и ничего не пытались сделать. Так нельзя" (dynamo.kiev.ua, 04.07.21).

Свои причины поражения отыскал бывший форвард сборной Украины, автор первого в ее истории забитого мяча Иван Гецко: "Сразу после финального свистка поймал себя на мысли, что постоянно фартить не может. А запас везения наша команда, похоже, исчерпала в предыдущем поединке со шведами. Когда же его нет, когда отсутствует предельная самоотдача, то такие провальные поединки, как с Австрией и Англией не кажутся случайными. Но, видимо, таков сейчас уровень нашей сборной. И хорошо, что при такой игре удалось пробиться в восьмерку лучших команд Европы. Такое случается раз в жизни" (Meta-ratings, 05.07.21).

Любопытную точку зрения высказал еще один бывший экс-динамовец Анатолий Бышовец: "Матч с Англией стал большим испытанием для украинской сборной. Не успели ее игроки восстановиться, не хватило сил и удачи. Можно говорить и о несчастных случайностях: два гола были пропущены на первых минутах каждого из таймов. Кроме того, двум атакующим игрокам, Яремчуку и Ярмоленко, недоставало креативного диспетчера – Малиновского, который бы регулировал темп и ритм матча.

Но главная причина в другом. Для сборной Украины все соперники на турнире были непростыми, нагрузка на игроков выпала огромная. А это приводит к психологическому истощению. Пропадает быстрота реакции, концентрация, дифференциация пространства и времени. Так что допущенные футболистами ошибки вполне объяснимы, и результат носит объективный характер. Но в данном случае отрицательный результат – это тоже результат. Это опыт, это болезнь роста" (dynamomania.com,05.07.21).

И совсем уж категоричен был известный спортивный функционер и меценат, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский: "Не могу молчать. В молодости близко дружил с футболистами киевского "Динамо", много от них слышал о нашей проблемной ментальности. Мы не умеем идти до конца, склоняемся перед грандами, довольствуемся малым и не любим критику. Проиграли Англии, и мы все жалеем тренера, игроков, говорим, что и так все хорошо.

А как было бы в Англии? Пресса бы их разорвала, тренер подал в отставку, и все. Нам нужно искать проблемы в себе, меняться к лучшему, работать над ошибками и просто много пахать, как это делают наши конкуренты. За границей профи пашут больше, чем у нас, и не бухают. Путь к победам лежит только через устранение недостатков и большую работу. Но для этого нужно говорить правду" (dynamo.kiev.ua, 05.07.21).

С ЗОЛОТЫМИ КОРОНАМИ НА ГОЛОВЕ

Не остались в стороне от оценок матча Украина – Англия и представители медиа. Попытку углубленного анализа встречи предпринял заместитель главного редактора еженедельника "Футбол" Андрей Шахов, который честно признался, что не сомневался в поражении нашей команды. Но в борьбе.

Каким же было разочарование: "Никак не мог предположить, что футболисты выйдут на поле настолько расхоложенными, разобранными, с золотыми коронами на голове.

Жареным запахло накануне. Понимаете, одно дело, когда я, журналист, рассказываю, что англичане – не шведы, у них есть Стерлинг и Кейн, игроки, равных которым у шведов не было и близко. И совсем другое, когда подобное слышишь из уст тренеров и самих футболистов. Все высказывания сводились к одному: Англия сильнее, там звезды, они непробиваемы. А сам матч с родоначальниками чуть ли не бонус для нашей команды. Как будто в футболе время от времени не случаются чудеса" ("Футбол", 05.07.21).

В качестве козыря сборной Украины называли разве что ее характер. Как будто у англичан характера нет! – сокрушается автор, и предлагает взглянуть на Магуайра, Хендерсона, Филлипса, Кейна, Стоунза, Райса. У них нет характера?! "Честно говоря, не понимаю, как можно играть с подобными мыслями", -- возмущается Шахов.

Говоря о решениях тренерского штаба, соглашается, что во время турнира было немало хороших, смелых решений. Но хватало и странных. Накануне матча, когда у Шевченко спросили о здоровье игроков, он сказал только о Зубкове (с Бесединым и Зубковым, к сожалению, и так было все понятно). Но потом оказалось, что не будет играть Степаненко, вне заявки оказался Малиновский. Что это, попытка скрыть карты?

Обращаясь к цифрам, Шахов приходит к любопытным умозаключениям. За всю игру англичане только четыре раза нарушили правила, потому что на фоне безвольной игры соперника им не было нужды фолить. За матч футболисты сборной Украины выиграли всего три воздушных единоборства, причем сделали это Караваев, Миколенко и Ярмоленко. А куда подевались центральные защитники? Тем более что средний рост стартового состава нашей команды (185 см) выше аналогичного показателя британцев (183). Наконец, из шести кроссов в исполнении сине-желтых только один оказался точным, а из трех угловых ни один не был толково разыгран.

Крах нашей сборной в начале второго тайма, как и вообще пять попущенных в этот период мячей из 10-ти на турнире, заставил автора задуматься о работе тренерского штаба над ошибками. Почему всякий раз команда не могла вернуться в игру из раздевалки, не создав себе проблем? В чем причина такой катастрофы?

Ну, и еще о цифрах. Двенадцать матчей плей-офф было сыграно на тот момент на Евро-2020. В двух победителя определила серия 11-метровых, в пяти пришлось играть дополнительное время. Семь закончились или ничьей, или победой одной из команд с минимальным счетом. И только два поединка завершились крупно. Но если Уэльс крупно уступил Дании в концовке, когда понесся отыгрываться, то единственной встречей, в которой все стало ясно задолго до финального свистка, к сожалению, стал матч Украина – Англия.

"Наверное, четвертьфинал – это и есть наш нынешний максимум, -- подытожил Андрей Шахов. – И я полностью согласен с Андреем Шевченко, который после матча сказал, что даже если бы у нас в распоряжении были все сильнейшие игроки, если бы не получали на протяжении турнира травмы, если бы приехали в лучшем состоянии, то все равно мы бы не превзошли этот результат.

Но 0:4, да без борьбы? Наверное, не то, на что рассчитывали болельщики. На Англию вышли не 11 бойцов, которым еще что-то нужно, а 11 молодых людей, полностью удовлетворенных собой" ("Футбол", 05.07.21).

Солидарен с коллегой и главред "Футбола" Артем Франков: "Если рассматривать английское фиаско наособицу, могу совершенно спокойно и заслуженно назвать это позором. Никаких оправданий по поводу "счет не по игре", "в первом тайме мы неплохо атаковали". Украина не имеет права влетать кому бы то ни было так сокрушительно. Все эти благоглупости о том, что нужно падать и проигрывать, потому что иначе не поднимешься и не победишь – чепуха на постном масле, бессмысленная и пафосная говорильня для оправдания собственной немочи" ("Футбол", 05.07.21).

Вместе с тем, говоря о выступлении сборной Украины на Евро-2020 в целом, авторитетный журналист предупреждает: "Мы сталкиваемся с одной очень неприятной вещью – необходимостью думать, анализировать и держать в голове множество подробностей. Народу ведь вынь, положь да подай указание свыше – молиться на кумиров или погром устраивать? А тут гордость и унижение, слава и позор, восторг и бесславье пляшут под ручки несусветно оригинальный танец, сплетаясь в дичайших па и не позволяя отделить мух от котлет, а зерна от плевел" ("Футбол", 05.07.21).

Правда в том, что наша сборная впервые вышла в четвертьфинал европейского первенства, -- резюмирует автор. И эта правда – не черная и не белая, не синяя и не желтая. Напротив, она богата полутонами и полуоттенками, а также резкими переходами от света к тьме и от добра к злу. Потому-то игроки сборной Украины в большинстве своем заслуживают как земных поклонов, так и нелицеприятной, наотмашь бьющей критики. И тренерский штаб должен быть удостоен как благодарности, так и жесточайшего, беспощадного разбора на итоговом исполкоме.

КРИТИКА НЕ САМОЦЕЛЬ

Свою лепту в разбор выступления сборной Украины на Евро-2020 внес и обозреватель сайта ua.tribuna.com Илья Новиков. Соглашаясь с тем, что выход команды в четвертьфинал – однозначный успех, он, тем не менее, подчеркивает, что в целом подопечные Андрея Шевченко не продемонстрировали той игры, которой от них ожидали болельщики. А нескольких хорошо проведенных первых таймов слишком мало для положительной оценки.

Удручает физическая готовность сине-желтых. Мало того, что значительно разнилась игра в разных фазах одного конкретно взятого поединка, так сборная столкнулась и с привычными проблемами, когда играть приходилось спустя три дня после предыдущего матча. Много футболистов имели мышечные проблемы. Длинные сборы перед турниром не принесли желаемого результата.

Новиков, по сути, солидарен с главным тренером, подчеркивая, что уровень отечественного первенства не позволяет ведущим мастерам расти и развиваться, поскольку подавляющее большинство матчей являются проходными. А, попадая за рубеж, наши игроки с трудом адаптируются в условиях намного более интенсивного футбола. Как пример, травмы Ярмоленко, нелады со здоровьем у Коваленко, да и Малиновского в "Аталанте" Гесперини использует очень осторожно.

Второй фактор, напрямую связанный с интенсивностью – это прессинг. Наша команда оказалась не готова его применять сама и тушевалась, когда давление на нее оказывал соперник. Это мешает желанию Шевченко строить команду, которая играет первым номером. Особенно в противостоянии с равными или более сильными оппонентами.

"Даже признавая четвертьфинал прыжком выше головы, нужно, тем не менее, согласиться с неприятным выводом, -- это потолок для сборной Украины, -- считает автор. – Наша лига все еще сильнее хорватской или шведской, но разница в уровне между двумя клубными лидерами украинского футбола и остальными приводит к отсутствию конкуренции и стагнации сборников. А за рубежом лучше всего проявляют себя те, кого не увидели в основе наших грандов, и кто оказался там по стечению обстоятельств (Зинченко, Малиновский, Яремчук).

Украинский футбол до сих пор так и не выбрал свой путь. И пока такое положение вещей будет сохраняться, наша сборная не будет фаворитом ни против Австрии, ни против Швеции" (ua.tribuna.com, 05.07.21).

Конечно, критичность большинства приведенных мнений может показаться чрезмерной, если руководствоваться завышенной самооценкой, как это позволяют себе некоторые триумфаторы. Или, с другой стороны, наоборот, привычкой довольствоваться тем, что есть – мол, и так молодцы.

Забывая при этом, что в плей-офф сборная Украины проползла сквозь игольное ушко – во многом благодаря обстоятельствам. Более того, не выиграй шведы у Польши, нам бы светила Испания. Со всеми вытекающими последствиями. Да и в матче с самими скандинавами несказанно везло. Если не считать везением тяжелую травму Беседина и последовавшим за ней удалением ключевого защитника соперника.

Но критика нужна не ради критики, а для того, чтобы проанализировать произошедшее, нащупать слабые и узкие места, сделать правильные выводы, провести работу над ошибками. Мы ведь не хотим топтаться на месте, хотим двигаться вперед. Поэтому надо набраться определенной смелости, и детально, внятно, максимально объективно и членораздельно ответить на возникшие вопросы. Тем более что уже в начале сентября сборной предстоит вновь включаться в борьбу – возобновятся матчи квалификации ЧМ-2022, а в ней дела у нас обстоят не ахти как.

Это болельщикам позволительно кричать на каждом углу славословия и неподдельно радоваться. Даже такому статусному, как болельщик номер один.

"Ни одно поражение не сломает Украину! Боль пройдет, раны заживут, мы будем достаточно сильны, чтобы встать и идти дальше! Мы сожалеем, больно, но не стыдно! Украина завершает этот турнир в топ-8 сильнейших команд Европы, -- процитировал Президента Зеленского сайт ua-football.com. – Мы получили лучший результат, чем Франция, Германия, Нидерланды, Португалия и многие другие.

Мы имеем прекрасную молодую команду, которая получила важнейший опыт и стала еще сильнее. Мы имеем прекрасный тренерский штаб, который стал еще мудрее. А, значит, наши главные победы – впереди! Я верю, что мы обязательно пробьемся на ЧМ-2022 и попортим там нервы многим грандам мирового футбола!

И самое главное! Мы имеем лучшую на турнире группу поддержки! "Украина, Украина!" -- звучало в Амстердаме, Бухаресте, Глазго и Риме и было слышно в Киеве! И на всю Европу было слышно! Все это время мы были единой командой, единой Украиной!" -- написал Зеленский в соцсетях (ua-football.com, 04.07.21).

К слову, как сообщил официальный транслятор Евро-2020 в нашей стране ТРК "Украина" за матчем подопечных Андрея Шевченко с англичанами наблюдало почти 7 миллионов отечественных телезрителей (почти 18 процентов от количества населения). Правда, более 40 процентов из них включили телевизор исключительно ради футбола. В то же время по информации ВВС в Британии поединок смотрели 21 миллион болельщиков (почти 32 процента). Как говорится, почувствуйте разницу.