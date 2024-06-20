УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Италия – Испания: все подробности суперматча Евро-2024

Александр Чеканов
Футбол
2 минуты
2,0 т.
Италия – Испания: все подробности суперматча Евро-2024

Действующий чемпион Европы сборная Италии сыграет с Испанией во втором туре группового турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года. Соперники сойдутся в 41-м поединке между собой в квартете В, где также выступают представители Хорватии и Албании.

Видео дня

Встречу принимает стадион "Фелтинс Арена" в Гельзенкирхене. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Италия – Испания. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ИТАЛИЯ – ИСПАНИЯ

Увидеть одно из самых интригующих противостояний первенства украинские болельщики смогут на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. За час до игры, а также после поединка запланирована традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Италия – Испания: все подробности суперматча Евро-2024

ПРОГНОЗ НА ИТАЛИЯ – ИСПАНИЯ

Фаворитами игры считаются испанские футболисты. Ставки на их победу принимаются с коэффициентом 2,15. Ничья оценивается котировкой 3,10. А показатели на успех "скуадры адзурры" достигают уровня 3,75.

СУДЬИ НА ИТАЛИЯ – ИСПАНИЯ

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Словении, которую возглавляет Славко Винчич. Ему будут помогать лайнсмены Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Роль четвертого судьи исполнит Клеман Тюрпен из Франции.

Кроме того, на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам, за работой которой будет следить Нейц Кайтазович.

Италия – Испания: все подробности суперматча Евро-2024

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Лучано Спаллетти, главный тренер сборной Италии:

– Полагаю, сборная Испании будет действовать не так, как Албания, и на нас будет оказываться больше давления. От нас потребуется перемещать мяч быстрее, чем мы это делали с албанцами. В матче с испанцами необходимо чаще играть вперед, совершать передачи за спины защитников.

Луис де ла Фуэнте, главный тренер сборной Испании:

– Я очень доволен игрой каждого футболиста в матче с Хорватией. Мы хотим победить. Это самое главное. Мы двигаемся матч за матчем. Мы их хорошо знаем. Мне нравится соперничество с ними. Это словно смотреть в зеркало. Нам нужно быть в своей лучшей версии.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Италия: Доннарумма – Ди Лоренцо, Бастони, Калафьори, Димарко – Жоржиньо, Барелл – Фраттези, Пеллегрини, Кьеза – Скамакка.

Испания: Симон – Карвахаль, ле Норман, Начо, Кукурелья – Фабиан Руис, Родри, Педри – Ямаль, Мората, Уильямс.

Италия – Испания: все подробности суперматча Евро-2024

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Удивительным образом жребий в пятый раз подряд свел команды на чемпионате Европы. На минувшем розыгрыше соперники пересеклись в полуфинале, который Италия забрала в серии пенальти.

Всего "скуадра адзурра" и "фурия роха" провели 40 матчей. Испанцы одержали 13 победа против 11 у соперников. При этом разница мяча в пользу итальянцев 46-45.

Италия – Испания: все подробности суперматча Евро-2024

Как сообщал OBOZ.UA, в матче сборных Италии и Албании на Евро-2024 произошло историческое событие на первенствах континента по футболу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!