Италия – Испания: все подробности суперматча Евро-2024

Действующий чемпион Европы сборная Италии сыграет с Испанией во втором туре группового турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года. Соперники сойдутся в 41-м поединке между собой в квартете В, где также выступают представители Хорватии и Албании.

Видео дня

Встречу принимает стадион "Фелтинс Арена" в Гельзенкирхене. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Италия – Испания. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ИТАЛИЯ – ИСПАНИЯ

Увидеть одно из самых интригующих противостояний первенства украинские болельщики смогут на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. За час до игры, а также после поединка запланирована традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

ПРОГНОЗ НА ИТАЛИЯ – ИСПАНИЯ

Фаворитами игры считаются испанские футболисты. Ставки на их победу принимаются с коэффициентом 2,15. Ничья оценивается котировкой 3,10. А показатели на успех "скуадры адзурры" достигают уровня 3,75.

СУДЬИ НА ИТАЛИЯ – ИСПАНИЯ

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Словении, которую возглавляет Славко Винчич. Ему будут помогать лайнсмены Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Роль четвертого судьи исполнит Клеман Тюрпен из Франции.

Кроме того, на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам, за работой которой будет следить Нейц Кайтазович.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Лучано Спаллетти, главный тренер сборной Италии:

– Полагаю, сборная Испании будет действовать не так, как Албания, и на нас будет оказываться больше давления. От нас потребуется перемещать мяч быстрее, чем мы это делали с албанцами. В матче с испанцами необходимо чаще играть вперед, совершать передачи за спины защитников.

Луис де ла Фуэнте, главный тренер сборной Испании:

– Я очень доволен игрой каждого футболиста в матче с Хорватией. Мы хотим победить. Это самое главное. Мы двигаемся матч за матчем. Мы их хорошо знаем. Мне нравится соперничество с ними. Это словно смотреть в зеркало. Нам нужно быть в своей лучшей версии.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Италия: Доннарумма – Ди Лоренцо, Бастони, Калафьори, Димарко – Жоржиньо, Барелл – Фраттези, Пеллегрини, Кьеза – Скамакка.

Испания: Симон – Карвахаль, ле Норман, Начо, Кукурелья – Фабиан Руис, Родри, Педри – Ямаль, Мората, Уильямс.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Удивительным образом жребий в пятый раз подряд свел команды на чемпионате Европы. На минувшем розыгрыше соперники пересеклись в полуфинале, который Италия забрала в серии пенальти.

Всего "скуадра адзурра" и "фурия роха" провели 40 матчей. Испанцы одержали 13 победа против 11 у соперников. При этом разница мяча в пользу итальянцев 46-45.

Как сообщал OBOZ.UA, в матче сборных Италии и Албании на Евро-2024 произошло историческое событие на первенствах континента по футболу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!