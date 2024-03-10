'Испугался обстрелов'. Футболист 'Черноморца' сбежал из Украины через 2 недели после подписания контракта

Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук рассказал, что опорный полузащитник Джек Ипалибо покинул команду. 25-летний нигериец 23 февраля перешел в одесский клуб из греческой "Кифисии" в качестве свободного агента.

"Ипалибо не было сегодня в заявке и к сожалению мы уже его и не увидим скорее всего, потому что он просто... Ну не знаю какое слово подобрать... он просто собрался и уехал. Из-за обстрелов? Думаю, что это причина. Причем мы с ним разговаривали где-то около часа день назад. А на следующий день мне просто сказали, что его уже нет. Он уже в поезде и поехал куда-то..." - отметил Роман Йосипович.

Наставник "Черноморца" признался, что расстроен случившимся.

"Видите ли, мы очень на него рассчитывали. Сдали ли он экипировку? На счет этого не знаю, не спрашивал. Очень жаль, что он уехал", - подытожил Григорчук.

Отметим, что Ипалибо провел за "Кифисию" 17 матчей в греческой Суперлиге. Результативными действиями не отметился.

Нигерийский футболист с 2016 по 2020 год играл за команды В и С испанского "Вильярреала", после чего выступал за норвежский "Стремгодсет".

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