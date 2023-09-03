Испанский тренер отказался приезжать в Украину, испугавшись ракетных обстрелов

Испанский тренер Гонсало Гарсия-Гарсия отказался возглавить "Днепр-1". Как сообщил комерческий директор днепрян Вячеслав Фридман, 39-летнего специалиста испугала война в Украине.

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В конце прошлого сезона Гарсия-Гарсия покинул "Истру 1961", с которой финишировал пятым в чемпионате Хорватии (76 матчей - 21 победа, 33 поражения). Также в послужном списке испанца нидерландский "Твенте" (28 = +8 / -14). До этого он работал ассистентом главного тренера в "Эсбьерге".

"Просто все эти люди испугались ехать сюда. Недавние прилеты в Днепре, разрушившие автовокзал, все перечеркнули. До этого в СБУ пришелся удар – это центр города", - цитирует Фридмана издание "Украинский футбол".

По словам директора "Днепра-1", все знают, что происходит у нас в стране, поєтому не стремятся сюда приезжать.

"Весь мир погружен в интернет. Все все видят и все знают. Гарсия колебался, размышлял – туда, сюда… Именно в это время произошел прилет ракеты, что стало определяющим в принятии решения", - сказал Фридман.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупационные войска России в ночь на четверг, 24 августа, ударили ракетой по Днепру. В результате атаки врага среди мирных жителей есть пострадавшие.

Здание автовокзала в Днепре получило существенные повреждения в результате обстрела. Также были повреждены десятки других объектов, расположенных рядом со зданием. Пострадали, в частности, торговые павильоны.

Напомним, что 20 августа главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер подал в отставку. Вместо него временно назначен Алексей Городов.

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