Им все еще предлагают сотни миллионов долларов. Почему сохраняется спрос на Саудовскую Аравию и сколько там платят футболистам

Когда говорим об огромных зарплатах в футболе, в последние годы мы вспоминаем именно саудитов. Они начали активную охоту на европейских футболистов и предлагают им изрядные выгодные условия, чтобы только те приехали к ним. В некоторых случаях речь идет о десятках миллионов евро за сезон, чего не увидишь в большинстве топовых команд континента. OBOZ.UA разбирался, почему Саудовская Аравия до сих пор привлекает игроков и какими зарплатами их хотят заманивать.

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Зарплаты весьма велики

На верхушке рейтинга зарплат – Роналду. Его персона остается интересной Европе даже несмотря на второй год пребывания в Саудовской Аравии, поэтому хорошо понимают медийную важность португальца для собственного футбола. За один сезон Криш получает 200 миллионов евро - столько в "ПСЖ" не предлагали даже Мбаппе. Сразу за ним идут еще два когда-то представителя Ла Лиги - Бензема и Неймар, обоим в контрактах прописали зарплату в сто миллионов евро.

Дальше не такие большие цифры, но игроки достаточно известны. Это Марез (52 млн евро), Мане (40), Кулибали, Митрович, Милинкович-Савич, Канте и Ляпорт. Они не только зарабатывают в разы больше, чем в свое время в Европе, большинство может похвастаться значительно большими доходами, чем у самых оплачиваемых футболистов тех же "Манчестер Сити", "Реала" или "Баварии". Оцените и средние зарплаты у саудитов – они тоже больше, чем нормальная выплата в европейских топовых лигах. 10+ миллионов евро в год получают Фабиньо, Жота, Фелипе, Банега, Вейналдум, Фофана, Ракитич и Карраско.

Равны ли такие выплаты спортивным достижениям игроков? Не всегда. К примеру, из топа свои деньги отбивает только Роналду - у него 35 голов и 11 ассистов (хотя это и не помогло "Аль-Насру" стать чемпионом). А вот с Неймаром ситуация непонятная: бразилец травмировал колено и не появлялся на поле 10 месяцев! Его контракт заканчивается через год и "Аль-Хиляль" не собирается уменьшать зарплату даже несмотря на то, что игрока стабильно нет в физическом пространстве. Вингер недавно жаловался Valve на читеров в киберспорте CS2, а когда понял, что это не прибавляет плюсов его карьере, то вспомнил, что восстановление проходит очень сложно.

Еще не найти в топе активности Бензема: он поссорился с тренером и не получал достаточно игрового времени. Марсело Гальярдо сказал, что ему не подходит стиль и вклад француза, но "Аль-Иттихад" совсем не колебался и выбрал сторону футболиста. Гальярдо уволили и тот уже нашел работу в родном "Ривер Плейт". Сам Карим и дальше останется влиятельной персоной для команды, как бы президент структуры Луай Назер не пытался бы строить все под себя. Возможно, уже с нового сезона нападающий сможет оправдать огромную статью доходов реальными действиями на поле.

Есть и совсем удивительные показатели. Тот же Марез был одним из главных игроков "Аль-Ахли" и пропустил только 2 матча прошлого сезона, но по системе гол+пас набрал всего 11+13 очков. А Мане, после фантастической эпохи в "Ливерпуле", едва активен в СА: 32 игры и всего 13+8 (хоть и получает 5-ю по размеру зарплату чемпионата). Поэтому Садио даже не получает достаточно игровой практики. До старта нового сезона Про-Лиги остается чуть больше двух недель.

Почему футболистов до сих пор привлекают саудиты?

Футбол Саудовской Аравии – в дальнейшем неизвестное для большинства соревнования. Несмотря на громкие имена, упоминания в медиа и широкую обсуждаемость, найти трансляции их игр в Украине порой бывает сложно. Экзотические лиги раньше считали местом завершения громкой карьеры, но относительно молодые Канте, Невеш, Ляпорт, Диаби и другие сразу опровергнут такое утверждение. Со стороны футболистов все понятно – они идут за деньгами.

Ну, а клубы от этого получают помощь в популяризации чемпионата. Саудиты точно знали, что присутствие Роналду сработает – и именно именитый португалец стал первопроходцем в неизвестный мир пустынной страны. Дальше последовал бум трансферов, о котором вы слышали прошлым летом. Тогда клубы Сауди Про-Лиги выложили за новичков 949 миллионов евро. В этом году активность по деньгам меньше, но зарплаты не падают.

За всем этим стоит желание увидеть свой чемпионат в мировом футбольном топе. Принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд планирует успеть к 2030 году, в рамках внутренней масштабной реформы всей страны. Та самая покупка "Ньюкасла" и первые топы во внутренних соревнованиях - только верхушка айсберга. Еще там проводят Суперкубки разных стран и другие не футбольные турниры. Саудиты даже боролись за попадание в европейскую Лигу Чемпионов, но это предложение быстро отвергли в УЕФА.

Этим летом перечень топовых европейцев у саудитов только расширится.

Саудовский футбол и этим летом присутствует на нашем трансферном рынке. Клубы получили огромный бонус, когда федерация позволила увеличить количество легионеров с 8 до 10 – и к началу нового розыгрыша рекламная кампания усилилась. Например, в Про-Лигу уже перешли Муса Диаби (60 млн евро), Бенто (18), Обамеянг (9), Райкович (8); Бонавентура и Начо присоединились к свободным агентам. Никто из них не сможет превзойти по зарплате Роналду или Бензема, но цифры будущих вознаграждений тоже выглядят солидно.

В обе стороны переходов пока нет, хотя часть игроков и готовится к отъезду на футбольный континент. К примеру, Н'Голо Канте после Евро снова хочет стать звездой в Европе, им интересуется "Бавария". Пока из громких имен вернулся Сен-Максимен в "Фенербахче"; еще перешел в "Хайдук" Ракитич, хотя это больше о завершении карьеры на родине.

Почему так? Содействует этому тот же финансовый небаланс. Ресурс Сapology указывает, что у СА средняя зарплата фиксируется на уровне 5 миллионов евро в год. А если футболист именитый европеец, то это сразу плюс годовая зарплата условного Гвардиолы. Таких цифр вы не найдете в Англии – 3 млн евро, в Италии – 1,5 млн, в Испании – 2,1 млн. Бундеслига и Лига 1 на среднем показателе едва перелезли миллион евро. Что интересно, первая десятка по доходам во Франции и Германии – исключительно представители одного клуба. Вы без проблем сможете их назвать: "ПСЖ" и "Бавария".

Новый сезон экзотической и эксклюзивной лиги стартует в двадцатых числах августа. В этом году оттуда почти нет оттока игроков, наоборот – тенденция пополнения сохраняется. И далеко не все уходят на три цифры в контракте, устраивают даже условные 10-20 миллионов евро зарплаты. Все это способствует популярности соревнований. Однако саудитам еще предстоит поработать над доступностью своего чемпионата – иначе любимых звезд футбола мы сможем видеть только в их Инстаграм.