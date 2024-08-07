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Им все еще предлагают сотни миллионов долларов. Почему сохраняется спрос на Саудовскую Аравию и сколько там платят футболистам

Артём Россинский
Футбол
5 минут
1,4 т.
Им все еще предлагают сотни миллионов долларов. Почему сохраняется спрос на Саудовскую Аравию и сколько там платят футболистам

Когда говорим об огромных зарплатах в футболе, в последние годы мы вспоминаем именно саудитов. Они начали активную охоту на европейских футболистов и предлагают им изрядные выгодные условия, чтобы только те приехали к ним. В некоторых случаях речь идет о десятках миллионов евро за сезон, чего не увидишь в большинстве топовых команд континента. OBOZ.UA разбирался, почему Саудовская Аравия до сих пор привлекает игроков и какими зарплатами их хотят заманивать.

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Зарплаты весьма велики

На верхушке рейтинга зарплат – Роналду. Его персона остается интересной Европе даже несмотря на второй год пребывания в Саудовской Аравии, поэтому хорошо понимают медийную важность португальца для собственного футбола. За один сезон Криш получает 200 миллионов евро - столько в "ПСЖ" не предлагали даже Мбаппе. Сразу за ним идут еще два когда-то представителя Ла Лиги - Бензема и Неймар, обоим в контрактах прописали зарплату в сто миллионов евро.

Дальше не такие большие цифры, но игроки достаточно известны. Это Марез (52 млн евро), Мане (40), Кулибали, Митрович, Милинкович-Савич, Канте и Ляпорт. Они не только зарабатывают в разы больше, чем в свое время в Европе, большинство может похвастаться значительно большими доходами, чем у самых оплачиваемых футболистов тех же "Манчестер Сити", "Реала" или "Баварии". Оцените и средние зарплаты у саудитов – они тоже больше, чем нормальная выплата в европейских топовых лигах. 10+ миллионов евро в год получают Фабиньо, Жота, Фелипе, Банега, Вейналдум, Фофана, Ракитич и Карраско.

Равны ли такие выплаты спортивным достижениям игроков? Не всегда. К примеру, из топа свои деньги отбивает только Роналду - у него 35 голов и 11 ассистов (хотя это и не помогло "Аль-Насру" стать чемпионом). А вот с Неймаром ситуация непонятная: бразилец травмировал колено и не появлялся на поле 10 месяцев! Его контракт заканчивается через год и "Аль-Хиляль" не собирается уменьшать зарплату даже несмотря на то, что игрока стабильно нет в физическом пространстве. Вингер недавно жаловался Valve на читеров в киберспорте CS2, а когда понял, что это не прибавляет плюсов его карьере, то вспомнил, что восстановление проходит очень сложно.

Им все еще предлагают сотни миллионов долларов. Почему сохраняется спрос на Саудовскую Аравию и сколько там платят футболистам

Еще не найти в топе активности Бензема: он поссорился с тренером и не получал достаточно игрового времени. Марсело Гальярдо сказал, что ему не подходит стиль и вклад француза, но "Аль-Иттихад" совсем не колебался и выбрал сторону футболиста. Гальярдо уволили и тот уже нашел работу в родном "Ривер Плейт". Сам Карим и дальше останется влиятельной персоной для команды, как бы президент структуры Луай Назер не пытался бы строить все под себя. Возможно, уже с нового сезона нападающий сможет оправдать огромную статью доходов реальными действиями на поле.

Есть и совсем удивительные показатели. Тот же Марез был одним из главных игроков "Аль-Ахли" и пропустил только 2 матча прошлого сезона, но по системе гол+пас набрал всего 11+13 очков. А Мане, после фантастической эпохи в "Ливерпуле", едва активен в СА: 32 игры и всего 13+8 (хоть и получает 5-ю по размеру зарплату чемпионата). Поэтому Садио даже не получает достаточно игровой практики. До старта нового сезона Про-Лиги остается чуть больше двух недель.

Почему футболистов до сих пор привлекают саудиты?

Футбол Саудовской Аравии – в дальнейшем неизвестное для большинства соревнования. Несмотря на громкие имена, упоминания в медиа и широкую обсуждаемость, найти трансляции их игр в Украине порой бывает сложно. Экзотические лиги раньше считали местом завершения громкой карьеры, но относительно молодые Канте, Невеш, Ляпорт, Диаби и другие сразу опровергнут такое утверждение. Со стороны футболистов все понятно – они идут за деньгами.

Им все еще предлагают сотни миллионов долларов. Почему сохраняется спрос на Саудовскую Аравию и сколько там платят футболистам

Ну, а клубы от этого получают помощь в популяризации чемпионата. Саудиты точно знали, что присутствие Роналду сработает – и именно именитый португалец стал первопроходцем в неизвестный мир пустынной страны. Дальше последовал бум трансферов, о котором вы слышали прошлым летом. Тогда клубы Сауди Про-Лиги выложили за новичков 949 миллионов евро. В этом году активность по деньгам меньше, но зарплаты не падают.

За всем этим стоит желание увидеть свой чемпионат в мировом футбольном топе. Принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд планирует успеть к 2030 году, в рамках внутренней масштабной реформы всей страны. Та самая покупка "Ньюкасла" и первые топы во внутренних соревнованиях - только верхушка айсберга. Еще там проводят Суперкубки разных стран и другие не футбольные турниры. Саудиты даже боролись за попадание в европейскую Лигу Чемпионов, но это предложение быстро отвергли в УЕФА.

Этим летом перечень топовых европейцев у саудитов только расширится.

Саудовский футбол и этим летом присутствует на нашем трансферном рынке. Клубы получили огромный бонус, когда федерация позволила увеличить количество легионеров с 8 до 10 – и к началу нового розыгрыша рекламная кампания усилилась. Например, в Про-Лигу уже перешли Муса Диаби (60 млн евро), Бенто (18), Обамеянг (9), Райкович (8); Бонавентура и Начо присоединились к свободным агентам. Никто из них не сможет превзойти по зарплате Роналду или Бензема, но цифры будущих вознаграждений тоже выглядят солидно.

Им все еще предлагают сотни миллионов долларов. Почему сохраняется спрос на Саудовскую Аравию и сколько там платят футболистам

В обе стороны переходов пока нет, хотя часть игроков и готовится к отъезду на футбольный континент. К примеру, Н'Голо Канте после Евро снова хочет стать звездой в Европе, им интересуется "Бавария". Пока из громких имен вернулся Сен-Максимен в "Фенербахче"; еще перешел в "Хайдук" Ракитич, хотя это больше о завершении карьеры на родине.

Почему так? Содействует этому тот же финансовый небаланс. Ресурс Сapology указывает, что у СА средняя зарплата фиксируется на уровне 5 миллионов евро в год. А если футболист именитый европеец, то это сразу плюс годовая зарплата условного Гвардиолы. Таких цифр вы не найдете в Англии – 3 млн евро, в Италии – 1,5 млн, в Испании – 2,1 млн. Бундеслига и Лига 1 на среднем показателе едва перелезли миллион евро. Что интересно, первая десятка по доходам во Франции и Германии – исключительно представители одного клуба. Вы без проблем сможете их назвать: "ПСЖ" и "Бавария".

Новый сезон экзотической и эксклюзивной лиги стартует в двадцатых числах августа. В этом году оттуда почти нет оттока игроков, наоборот – тенденция пополнения сохраняется. И далеко не все уходят на три цифры в контракте, устраивают даже условные 10-20 миллионов евро зарплаты. Все это способствует популярности соревнований. Однако саудитам еще предстоит поработать над доступностью своего чемпионата – иначе любимых звезд футбола мы сможем видеть только в их Инстаграм.