Игрок сборной Лихтенштейна забил супергол прямым ударом с углового в матче отбора на ЧМ-2022

Нападающий сборной Лихтенштейна Яник Фрик отличился шедевральным голом в ворота Исландии (1:4) в домашнем матче отбора на ЧМ-2022, который пройдет в Катаре.

На 79-й минуте встречи при счете 3:0 в пользу гостей футболисты из карликового государства получили право на угловой. К мячу подошел Фрик и запустил "круглого" по невероятной траектории, которую не сумел прочитать голкипер "викингов" Рунар Рунарссон, в результате чего игровой снаряд влетел в дальний верхний угол.

Уже в добавленное ко второму тайму время исландцы забили четвертый мяч и установили окончательный счет поединка – 1:4.

На видео момент с голом показан на 7:35.

Для гостей матча эта победа позволила набрать первые три очка в отборочном турнире. Сейчас "викинги" делят пятое место в таблице с Румынией. Лихтенштейн потерпел три поражения на старте квалификации, а гол Фрика стал для карликовой сборной первым и пока единственным в этих поединках.

Как сообщал OBOZREVATEL, главной сенсацией 31 марта стало домашнее поражение сборной Германии от Северной Македонии. Матч нашей национальной команды также закончился с неожиданным результатом.