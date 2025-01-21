Игра за баллы для рейтинга. Чего ждать от матчей украинских клубов в 7-м туре еврокубков

Начинается январский этап еврокубков. У Украины есть два клуба, которые уже фактически вылетели из соревнований, но имеют шанс принести зачетные баллы в нашу копилку коэффициентов УЕФА. OBOZ.UA анонсирует два украинских матча 7-го тура и рассказывает, чего ожидать от будущих соперников.

Видео дня

"Динамо" больше не может жаловаться на логистику

Раньше горняков в Лиге чемпионов свой матч Лиги Европы проведет киевское "Динамо". Уже сегодня днем они впервые официально сыграют с "Галатасараем". Понятно, что бело-синие упустили все шансы даже на стыки ЛЕ. Украинская команда – первая на этом турнире, кто даже математически не попадет на последнюю строчку дополнительного плей-офф. Но это вовсе не означает, что нужно отказаться от игры и положиться на судьбу.

Традиционно, когда не за что играть, клубы начинают играть лучше, забивают и даже побеждают. Такое происходило и с нашими представителями, вспомните хотя бы "Зарю" в прошлом году. На этот раз команде Шовковского грех жаловаться на логистику – контрольные игры столичного клуба прошли в Белеке; это час самолетом от Стамбула, где пройдет игра с "Галатасараем". Проблема в другом – нехарактерная январская пауза. Киевляне на сборах провели 5 товарищеских матчей, выиграть удалось только 3.

А еще "Динамо" возвращается к игре с кадровыми потерями. Не будет Бражка и Попова, двух опор основы. Следовательно, в защите снова будет ротация, старая проблема для украинцев. Перед матчем Шовковский дал интервью, где пытался реально оценить ситуацию и качества будущего оппонента:

"Мы говорим о нашем сопернике, но, глядя на него, мы сами готовились к этой игре. И мы будем пытаться сделать все от нас зависящее, чтобы продемонстрировать качество, настроение и сделать все, чтобы показать приличную игру. А результат состоит из многих аспектов : ошибок, исполненных моментов и т.п.". - Александр Шовковский, главный тренер "Динамо"

"Галатасарай" почти полгода не проиграет

Будущий соперник – лидер Лиги Европы по многим показателям. Турки создали xG-моментов на 13 голов, а забили 15. Каждую игру они наносят в среднем 20(!) ударов и владеют мячом 61% игрового времени. 11 перехватов за матч - это как и у киевлян, но качество обороны у "Галатасарая" выше. Они качественно контролируют поле короткими передачами и хорошо защищаются, когда имеют количественное преимущество на своей половине. Ну и к слову: турки не знают, что такое проигрыш уже полгода. Их последнее поражение датировано еще августовской квалификацией ЛЧ, тогда вылетели от "Янг Бойз".

Как украинцам противостоять такой успешной команде? Сыграть на недооценке. У турок за 6 матчей ЛЕ три ничьи, все против команд подвала таблицы. Возможно, так произойдет и в этот раз. "Галатасарай" не прочь пропустить гол - имеет уже 11 таких, не помогла даже замена голкиперов. Вот только и нам самим не стоит забывать о защите. Свои атаки турки выстраивают по всем возможным направлениям, а опытный Осимхен подкреплен Юнусом, у которого 5 мячей с игры. Словом, не стоит ждать сухого матча от "Динамо". Но можно надеяться на гол, если бело-синие дойдут до чужой штрафной.

Испытание дебютантом для "Шахтера"

У горняков дела лучше. Вот только им нельзя ошибаться вообще. Команда лучше провела сборы - все матчи прошли на уверенной ноте. "Шахтер" тоже готовился в Турции, только матч 7-го тура будет играть в Германии. В спаррингах больше времени уделили тактике и обороне, а завершали подготовительный этап тактической работой и отработкой стандартов. Украинская команда начала прибавлять в атаке только под середину Этапа лиги, три последних матча имеют хотя бы один гол. Но есть важное но - с другой стороны поля.

УЕФА нередко добавляет Резника в нарезку лучших сейвов тура. С одной стороны, это классно, что нашего голкипера отмечают. С другой – это проблема защиты, которая часто привозит и дает пробивать отовсюду, вспомните ту же "Баварию". Перед другим немецким грандом - "Боруссией" - горнякам выпал непростой соперник, хоть и очень похожий на украинцев.

"Брест" будет очень грозным

Феноменальный сезон французов близок к не менее фантастическому продолжению. Дебют в Лиге чемпионов мегаудачен: первая восьмерка обновленной таблицы и уже гарантированное место в следующей стадии. Их футболисты нам неизвестны, но нужно знать следующее: вингер Сима всегда возникает на острие атаки, вратарь Бизот тянет 80% ударов. А если будет пожар в защите, то с этим справится центрбек Шардоне – абсолютный лидер ЛЧ по выносам.

В этой игре "Шахтер" будет играть как против зеркала. "Брест" не очень умеет предотвращать дальние удары, может критически ошибаться прямо перед воротами и имеет лишь 42% владения после шести туров. В атаке у пиратов всего 11 ударов за игру, более 50 длинных передач за 90 минут и преимущество к флангам в построении атак. У украинского клуба почти идентичные цифры по большинству показателей. Но как кардинально отличаются позиции в таблице!

Различия возникают в выборе стиля игры. Французы играют широко и строят оборону от центра, на Крыськива и Судакова ляжет ответственность за Камару и Ажорку. При почти одинаковом показателе xG, "Брест" забил вдвое больше. А еще имеет гораздо лучшую защиту, проверенную "Байером" и "Зальцбургом". Для горняков это будет как матч УПЛ - и если поверить в это, то можно попытаться даже выиграть. Хотя игра, безусловно, ожидается непростая: она ключевая в решении итогового места для обеих команд. Вот только нам нельзя проигрывать.