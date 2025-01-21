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Игра за баллы для рейтинга. Чего ждать от матчей украинских клубов в 7-м туре еврокубков

Артём Россинский
Футбол
4 минуты
447
Игра за баллы для рейтинга. Чего ждать от матчей украинских клубов в 7-м туре еврокубков

Начинается январский этап еврокубков. У Украины есть два клуба, которые уже фактически вылетели из соревнований, но имеют шанс принести зачетные баллы в нашу копилку коэффициентов УЕФА. OBOZ.UA анонсирует два украинских матча 7-го тура и рассказывает, чего ожидать от будущих соперников.

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"Динамо" больше не может жаловаться на логистику

Раньше горняков в Лиге чемпионов свой матч Лиги Европы проведет киевское "Динамо". Уже сегодня днем они впервые официально сыграют с "Галатасараем". Понятно, что бело-синие упустили все шансы даже на стыки ЛЕ. Украинская команда – первая на этом турнире, кто даже математически не попадет на последнюю строчку дополнительного плей-офф. Но это вовсе не означает, что нужно отказаться от игры и положиться на судьбу.

Игра за баллы для рейтинга. Чего ждать от матчей украинских клубов в 7-м туре еврокубков

Традиционно, когда не за что играть, клубы начинают играть лучше, забивают и даже побеждают. Такое происходило и с нашими представителями, вспомните хотя бы "Зарю" в прошлом году. На этот раз команде Шовковского грех жаловаться на логистику – контрольные игры столичного клуба прошли в Белеке; это час самолетом от Стамбула, где пройдет игра с "Галатасараем". Проблема в другом – нехарактерная январская пауза. Киевляне на сборах провели 5 товарищеских матчей, выиграть удалось только 3.

А еще "Динамо" возвращается к игре с кадровыми потерями. Не будет Бражка и Попова, двух опор основы. Следовательно, в защите снова будет ротация, старая проблема для украинцев. Перед матчем Шовковский дал интервью, где пытался реально оценить ситуацию и качества будущего оппонента:

"Мы говорим о нашем сопернике, но, глядя на него, мы сами готовились к этой игре. И мы будем пытаться сделать все от нас зависящее, чтобы продемонстрировать качество, настроение и сделать все, чтобы показать приличную игру. А результат состоит из многих аспектов : ошибок, исполненных моментов и т.п.".
- Александр Шовковский, главный тренер "Динамо"

"Галатасарай" почти полгода не проиграет

Будущий соперник – лидер Лиги Европы по многим показателям. Турки создали xG-моментов на 13 голов, а забили 15. Каждую игру они наносят в среднем 20(!) ударов и владеют мячом 61% игрового времени. 11 перехватов за матч - это как и у киевлян, но качество обороны у "Галатасарая" выше. Они качественно контролируют поле короткими передачами и хорошо защищаются, когда имеют количественное преимущество на своей половине. Ну и к слову: турки не знают, что такое проигрыш уже полгода. Их последнее поражение датировано еще августовской квалификацией ЛЧ, тогда вылетели от "Янг Бойз".

Игра за баллы для рейтинга. Чего ждать от матчей украинских клубов в 7-м туре еврокубков

Как украинцам противостоять такой успешной команде? Сыграть на недооценке. У турок за 6 матчей ЛЕ три ничьи, все против команд подвала таблицы. Возможно, так произойдет и в этот раз. "Галатасарай" не прочь пропустить гол - имеет уже 11 таких, не помогла даже замена голкиперов. Вот только и нам самим не стоит забывать о защите. Свои атаки турки выстраивают по всем возможным направлениям, а опытный Осимхен подкреплен Юнусом, у которого 5 мячей с игры. Словом, не стоит ждать сухого матча от "Динамо". Но можно надеяться на гол, если бело-синие дойдут до чужой штрафной.

Испытание дебютантом для "Шахтера"

У горняков дела лучше. Вот только им нельзя ошибаться вообще. Команда лучше провела сборы - все матчи прошли на уверенной ноте. "Шахтер" тоже готовился в Турции, только матч 7-го тура будет играть в Германии. В спаррингах больше времени уделили тактике и обороне, а завершали подготовительный этап тактической работой и отработкой стандартов. Украинская команда начала прибавлять в атаке только под середину Этапа лиги, три последних матча имеют хотя бы один гол. Но есть важное но - с другой стороны поля.

Игра за баллы для рейтинга. Чего ждать от матчей украинских клубов в 7-м туре еврокубков

УЕФА нередко добавляет Резника в нарезку лучших сейвов тура. С одной стороны, это классно, что нашего голкипера отмечают. С другой – это проблема защиты, которая часто привозит и дает пробивать отовсюду, вспомните ту же "Баварию". Перед другим немецким грандом - "Боруссией" - горнякам выпал непростой соперник, хоть и очень похожий на украинцев.

"Брест" будет очень грозным

Феноменальный сезон французов близок к не менее фантастическому продолжению. Дебют в Лиге чемпионов мегаудачен: первая восьмерка обновленной таблицы и уже гарантированное место в следующей стадии. Их футболисты нам неизвестны, но нужно знать следующее: вингер Сима всегда возникает на острие атаки, вратарь Бизот тянет 80% ударов. А если будет пожар в защите, то с этим справится центрбек Шардоне – абсолютный лидер ЛЧ по выносам.

Игра за баллы для рейтинга. Чего ждать от матчей украинских клубов в 7-м туре еврокубков

В этой игре "Шахтер" будет играть как против зеркала. "Брест" не очень умеет предотвращать дальние удары, может критически ошибаться прямо перед воротами и имеет лишь 42% владения после шести туров. В атаке у пиратов всего 11 ударов за игру, более 50 длинных передач за 90 минут и преимущество к флангам в построении атак. У украинского клуба почти идентичные цифры по большинству показателей. Но как кардинально отличаются позиции в таблице!

Различия возникают в выборе стиля игры. Французы играют широко и строят оборону от центра, на Крыськива и Судакова ляжет ответственность за Камару и Ажорку. При почти одинаковом показателе xG, "Брест" забил вдвое больше. А еще имеет гораздо лучшую защиту, проверенную "Байером" и "Зальцбургом". Для горняков это будет как матч УПЛ - и если поверить в это, то можно попытаться даже выиграть. Хотя игра, безусловно, ожидается непростая: она ключевая в решении итогового места для обеих команд. Вот только нам нельзя проигрывать.