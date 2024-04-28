Игра нервов в ключевом дерби: как 'Арсенал' Зинченко почти проиграл золотой матч против 'Тоттенхэма'. Видео

Лондонское дерби получилось действительно горячим: перформанс "Арсенала" с ошибкой вратаря, умноженный на травму Вернера и реинкарнацию "Тоттенхэма" подарили нам невероятный по эмоциям матч. Сверхусилиями канонирам удалось сохранить такие важные 3 очка – OBOZ.UA рассказывает обо всех тактических решениях крутой игры.

Составь перед игрой

Этот матч открывал тоттенхэмскую вакцинацию чемпионов: недавно мы понимали, что шпоры могут больно укусить каждого из лидеров. Даже когда "Ливерпуль" сам выкинул себя изо всех турниров, мы поняли, что влияние "Тоттенхэма" будет еще более ощутимым. Чтобы одержать столь важную победу, у гостей выходили Эдегор, Сака, Троссард, Габриэл и Райс. Зинченко остался на скамье, разбитый конкуренцией на позиции . Но если "Арсенал" соревновался за золото, то у других лондонцев на кону была ЛЧ - тоже очень важный для команды турнир. В битве за еврокубки стартовали Вернер, Бентанкур, Сон, Ромеро и Мэддисон.

Первый тайм. "Тоттенхэм" сильнее инициативно, но полностью проиграл ситуативные включения "Арсенала"

Чтобы нейтрализовать опасные раскрытия канониров, "Тоттенхэм" с первых минут начал очень высоко прессинговать. А во время ударов от ворот плотно располагался в центре, чтобы быть рядом с каждым соперником, особенно Сака и Райсом. "Арсенал" постоянно искал возможность выбежать, которую срывали - футболисты собирали на себе фолы как сирень этим ранним весенним сезоном.

Старание красиво разыграть комбинацию четко характеризует первую половину матча для обеих команд. Но хозяева это давление быстро провалили. Хьйойберг невовремя оказался под подачей с углового от Сака - и срезал мяч в свои ворота. Но как же праздновал "Арсенал": спокойно стали в энергетический круг. Сами же игроки понимали, что одного гола в столь важной встрече очень мало.

Рисунок игры изменился сразу: шпоры перестали быть осторожными и за 5 минут создали 4 острых момента, спасибо активности Вернера. Понадобилось всего 7 минут, чтобы забить, правда, гол отменили - VAR пришлось попотеть, чтобы вычислить, от какого изгиба пятой точки Габриэла проводить линию офсайда. На секундное потрясение "Арсенал" ответил образцовой контратакой: в три касания выход от собственных ворот к чужим, с использованием обоих флангов, а спринт Сака превратился в роскошный гол в угол. Затем - еще один угловой - идеальная подача, закрученная к воротам На этот раз она встретилась с головой Хаверца и пробила Викарио в третий раз.

Что повлияло на команду Постекоглу? Травма Вернера – она полностью сломала дух. Без скорости, инициативности и собственных взрывных включений немца, белые потеряли острие атак. А еще отличная организованность канониров в защите: они отдали мяч и опирались исключительно на контратаки. До перерыва "Тоттенхэму" удалось набрать более 70% владения, но пространство на свою атаку даже так не возникало.

Второй тайм. "Арсенал" играл так же круто, но рано поверил в выигранный матч

Такое впечатление, что тренер "Тоттенхэма" потратил все время перерыва на объяснение, как же забить хотя бы один гол. Ведь сразу после перерыва шпоры начали перегружать левый фланг защиты соперника, отсутствие Вернера удалось компенсировать более яркой игрой Порро и Сарра. Но структура игры осталась похожей: белые атакуют, красные контратакуют.

Гол, забитый Ромеро – сплошная симфония имени голкипера. Энергетический круг без вратаря будто лишил его вовлечённости в общий результат и в совершенно спокойной ситуации испанец привозит в собственные. Рая подарил мяч аргентинцу прямо перед воротами будто своему защитнику, Кристиану оставалось только выстрелить в свободный угол. Если бы он здесь не забил – стадион бы просто сожрал защитника.

Отметим роль Эдегора – привычный центр поля он сменил на абсолютную универсальность. Правая бровка, прорывной форвард, опорник, кроссы слева - растворившийся на общем фоне, он выполнил безумный объем работы, перемещениями освобождая зоны от фланговых защитников "Тоттенхэма" под Сака или Хаверца. Немец вообще провел, наверное, лучший матч в сезоне. Этому поспособствовал не только гол, но и трудолюбие в прессинге и во время перехватов еще у чужой штрафной. Хотя финал игры получился очень сложным именно для лидеров АПЛ.

Чем ближе к свистку, тем больше в защите становилось пожаров. Рая, который загрустил без работы, вынужден был зачищать ошибки Габриэла и Томмиясу. Сложилось впечатление, что левый фланг вот-вот сломается, хотя на стандартах "Арсенал" отбивался очень солидно. Еще и Райс снес Девиса, подарив пенальти для Сона - кореец изо всех сил пробил в девятку. Лишь отказавшись от второстепенной роли и став полноценным автобусом, канониры удержали такую важную победу, а хозяева не конвертировали мощное давление даже в ничью.

2:3 - сокрушительный первый тайм и сложный второй позволяют "Арсеналу" переиграть "Тоттенхэм" и сохранить лидерские позиции. С учетом победы "Сити" в своем матче против "Ноттингема", нас ждет очень насыщенное завершение АПЛ, где шпоры все еще могут сказать свое слово. Впереди у команды Зинченко остаются "Борнмут", "МЮ" и "Эвертон".