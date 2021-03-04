Игорь Суркис высказался о матче "Динамо" – "Колос" и оценил соперника по Лиге Европы

Президент "Динамо" Игорь Суркис признался, что ему понравился победный матч его команды против "Колоса" из Коваливки в четвертьфинале Кубка Украины.

В интервью официальному сайту столичного клуба владелец киевлян отметил хорошее физическое и психологическое состояние своих футболистов. По мнению Игоря Михайловича, "Динамо" заслуженно вышло в полуфинал турнира.

"Такой футбол хочется смотреть: адреналин, напряжение, хорошая игра соперника. Конечно, нужно забивать. Главное, что в итоге дожали. Понимаю, что пенальти – это лотерея, главное, что мы в ней победили, с этим ребят и поздравил в раздевалке. Получилась хорошая, интересная, боевая игра, и мы могли забить, и они – в первом тайме. Считаю, мы заслужили эту победу, команда хорошо готова физически, что и доказала за 120 минут игры. Также хорошее и психологическое состояние, если выиграли по пенальти. У нас все основные баталии еще впереди", – поделился своим мнением Суркис-младший.

Он заявил, что "Вильярреал", который станет соперником киевлян в 1/8 финала Лиги Европы, является серьезной командой, но не стал оценивать шансы клубов до начала противостояния.

""Вильярреал" – это серьезная команда. Смотрел их матч с "Атлетико" (Мадрид), они должны были выигрывать, но чудеса творил вратарь соперника. Как известно, перед стартовым свистком шансы 50% на 50%", – добавил президент "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, определился соперник киевлян в полуфинале Кубка Украины.