Хорватия – Испания: смотреть онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Евро-2020

В понедельник, 28 июня, сборные Хорватии и Испании сыграют в 1/8 финала Евро-2020. Победитель этой пары в следующем раунде столкнется с Францией или Швейцарией.

Матч пройдет на стадионе "Паркен" в Копенгагене, начало в 19:00 по киевскому времени. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию этой встречи.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ХОРВАТИЯ – ИСПАНИЯ

Евро-2020. 1/8 финала

"Паркен", Копенгаген

Главный арбитр: Джюнейт Чакыр (Турция)

Арбитр VAR: Бастиан Данкерт (Германия)

Хорватия – Испания – 0:0

Ориентировочные составы

Хорватия: Ливакович; Юранович; Вида, Чалета-Цар, Гвардиол; Модрич, Брозович, Ковачич; Влашич; Ребич, Петкович﻿

Видео дня

Испания: Унай Симон; Аспиликуэта, Эрик Гарсия, Ляпорт, Жорди Альба; Коке, Бускетс, Педри; Жерар Морено, Мората, Сарабия

4 ЧАСА ДО МАТЧА. Всем привет! Считанные часы остались до поединка хорватов с испанцами. Обе команды запомнились тем, что преодолели групповой этап со скрипом. Хорватия обеспечила себе выход со второго места после победы над шотландцами, а Испания умудрилась проиграть первое место в группе Швеции, с которой, кстати, скоро сыграет Украина.

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ ХОРВАТИЯ – ИСПАНИЯ

Трансляция будет доступна на телеканалах "Футбол 1" и "Футбол 2". Также встречу покажут российские "Матч ТВ", "Матч Премьер", "Матч! Футбол 1", а в Беларуси – "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет". Начало матча в 19:00 по киевскому времени.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ХОРВАТИЯ – ИСПАНИЯ

Фаворитом считается Испания, на ее победу принимают ставки с котировкой 1.60. В успех Хорватии букмекеры верят слабо и принимают ставки на ее победу с коэффициентом 6.50. Вероятность ничьей в основное времени оценили в 3.70.

СУДЬИ МАТЧА ХОРВАТИЯ – ИСПАНИЯ

Поединок рассудят рефери из Турции во главе с Джюнейтом Чакыром. Ему на линиях помогут Бахаттын Дуран и Тарик Энгюн. Следить за видеоповторами будет Бастиан Данкерт из Германии, а четвертым арбитром назначен швед Андреас Экберг.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Златко Далич, главный тренер сборной Хорватии:

"Мы уважаем всех наших соперников, особенно Испанию. Они знают, что у нас тоже крепкая команда, и не рады, что им предстоит играть против нас. Мы должны быть предельно мотивированы. Наша цель – выйти в четвертьфинал".

Луис Энрике, главный тренер сборной Испании:

"Мы увидим битву за контроль над ситуацией. Мы хорошо знаем хорватских игроков. Основная группа футболистов у них та же, что и тогда, когда я впервые руководил командой в матче против них. И тренер – тот же. Мы друг друга знаем наизусть".

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Хорваты и испанцы играли друг против друга всего 8 раз (4 товарищеских матча). Испания одержала 4 победы, Хорватия смогла победить в 3 поединках и еще была зафиксирована 1 ничья. Соотношение голов 15:9 в пользу испанцев.