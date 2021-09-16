"Горжусь тем, что знаю Луческу": Леоненко поставил оценку "Динамо" за матч с "Бенфикой" в ЛЧ

Бывший футболист "Динамо" Виктор Леоненко отметил хорошую игру команды в обороне в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Бенфики". Он похвалил наставника киевлян Мирчу Луческу за то, что румынский специалист научил своих подопечных защищаться.

Эксперт программы "Великий Футбол" не стал скрывать, что португальцы уверенно контролировали мяч, но заявил, что это не позволило им создать достаточное количество опасных моментов у ворот Дениса Бойко. Также экс-футболист акцентировал внимание на проблемах "Динамо" в атаке.

"Я горжусь тем, что знаю Луческу. Эта ничья – его. Он научил "динамовцев" хорошо обороняться. Команда показывает это и в чемпионате. С атакой как были проблемы, так они и остаются. У "Бенфики" был бесполезный контроль мяча. Они вроде контролировали игру, а на самом деле им ничего не дали создать, кроме удара Яремчука на 55-й минуте, которым он размял Бойко. Но, опять же, не радует то, что у нас впереди пустота", – поделился своим мнением Леоненко.

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Он поставил киевлянам "четыре с плюсом" за матч с "Бенфикой" и раскритиковал Дениса Гармаша.

"Когда что-то создаешь, то можно выделять кого-то, а когда ты играешь "на ноль", то тут всех можно отметить, поскольку они старались, бились и задачу выполнили. Гармаш отличился поведением. Вместо того, чтобы выйти и помочь, он ходил, плевался, ругался и спорил. Думаю, что в Лиге чемпионов точно не должно такого быть. Мы не наиграли на победу, как и "Бенфика". "Динамо" в этом матче заслужило оценку "четыре с плюсом", потому что "пять" – это когда ты побеждаешь", – подытожил Леоненко.

Как сообщал OBOZREVATEL, концовка матча "Динамо" и "Бенфики" получилась очень драматичной. На 93-й минуте Николай Шапаренко, как казалось забил победный гол, но его отменили после видеопросмотра эпизода.