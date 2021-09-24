Голкипер сборной Украины рассказал об отличиях между подходами Шевченко и Петракова

Голкипер "Ворсклы" и сборной Украины Дмитрий Ризнык рассказал, что бывший наставник национальной команды Андрей Шевченко пытался поставить игру в пас. Его временный сменщик Александр Петраков, напротив, является приверженцем более осторожного футбола.

Об этом наш соотечественник заявил в интервью изданию Fanday.net. Он отметил, что знаком с требованиями нынешнего наставника сборной, поскольку работал с ним в "молодежке".

"У Андрея Николаевича Шевченко была тактика больше в пас, открывать зоны. У Александра Васильевича более надежный футбол надо демонстрировать. С Петраковым мы работали еще в U-20 на чемпионате мира, поэтому у нас с ним проблем не было", – рассказал Ризнык.

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Отметим, что вратарь "Ворсклы" вызывался в национальную команду и при Шевченко, и при Петракове. Несмотря на это, ему еще не удалось дебютировать за сборную.

Следующие матчи в отборе на чемпионат мира 2022 года Украина проведет против Финляндии (на выезде, 9 октября) и Боснии и Герцеговины (дома, 12 октября).

Как сообщал OBOZREVATEL, во время первого общения с журналистами Петраков раскритиковал стиль игры, который национальная команда проповедовала под руководством его предшественника.