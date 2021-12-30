Голкипер "Динамо" перешел в испанский клуб – СМИ

Вратарь молодежной команды киевского "Динамо" Иларион Тугай стал игроком испанской "Кордобы", сообщает в Twitter авторитетный журналист Хорхе Гонсалес. 18-летний голкипер будет выступать за "Кордобу Б", которая играет в 5-м дивизионе страны.

По информации СМИ, контракт с ним подписан до 2023 года. В текущем сезоне Тугай в юношеском первенстве Украины провел за "Динамо" U-19 одну игру.

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Первая команды "Кордобы" выступает в четвертом дивизионе Испании и находится на первом месте в турнирной таблице.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 21-летний голкипер "Динамо" (Киев) Владислав Кучерук, на правах аренды выступающий за "Рух", женился на своей подруге Дарье. Пара уже долго время живет вместе и имеет общего ребенка.