Гол ценой в жизнь. Тело экс-футболиста ''Челси'' найдено под завалами в Турции. Он должен был улетать, но задержался на день

Ганский полузащитник турецкого "Хатайспор" Кристиан Атсу был найден мертвым после 12-дневных поисков. Тело 31-летнего футболиста нашли спасатели под завалами дома в Турции. 6 февраля здание, в котором он жил в Хатае, на юге страны, рухнуло во время землетрясения.

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Бывший агент экс-игрока "Челси" и "Ньюкасла" Мурат Узунмехмет подтвердил, что Атсу погиб.

"Безжизненное тело Кристиана было найдено под завалами. В настоящее время изымаются другие предметы. Также был найден его телефон", — цитирует Узунмехмета Goal.

Атсу планировал покинуть страну 5 февраля, чтобы навестить свою семью, но сдал билет. Накануне на 90+7-й минуте форвард сборной Ганы забил победный гол в матче против "Касимпаши".

Кристиан должен был вылетать в 23:00, но сдвинул рейс на сутки, чтобы отпраздновать и попрощаться с командой. 6 февраля в 04:00 в Турции произошло разрушительное землетрясение.

"Кристиан Атсу спросил тренера, может ли он уйти, если найдет команду?" - рассказал менеджер "Хатайспора" Фатих Илек. Президент клуба дал согласие.

Число погибших в Турции и Сирии достигло 45 000 человек и, как ожидается, в ближайшие недели еще больше возрастет, многие из них все еще пропали без вести.

Первоначально предполагалось, что бывшего игрока "Челси", "Ньюкасл Юнайтед", "Эвертона" и "Борнмута" вытащили живым из-под обломков, однако эта информация не подтвердилась.

Клубы, за которые выступал Атсу, опубликовали в соцсетях слова поддержки и выразили соболезнования близким и родным футболиста.

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