Главный тренер сборной Англии пренебрежительно высказался об Украине

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что начал думать о полуфинальном матче Евро-2020 против Дании еще до того, как завершилась игра с Украиной. За 63 минута англичане забили в ворота "желто-синих" 4 гола и до финального свистка счет на табло уже не менялся.

Он дал понять, что не верил в способность украинцев отыграться за оставшихся полчаса. "Нам еще предстоит пройти долгий путь, мы не удовлетворены. Но я должен сказать, что думал о следующем матче еще до конца игры с Украиной. Мы никогда не играли в финале чемпионата Европы. Это еще один шанс войти в историю", – приводит слова Саугтейта The Guardian.

По его словам, английские футболисты "были решительны и безжалостны". Они сделали выводы после предыдущих неудач на международных форумах и это "помогло подготовиться к новому турниру".

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"Мы не хотели отступать назад. Мы хотели по-настоящему ухватиться за возможность, а не надеяться на судьбу", – добавил тренер.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после матча с англичанами отметил, что на поражение со счетом 0:4 повлияло не только индивидуальное мастерство соперников, но и ошибки украинских футболистов в обороне. Он также сказал, что нужно национальной команде, чтобы достойно бороться с сильнейшими сборными Европы.

Напомним, полуфинальные матчи и финал Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на поражение национальной команды. Он заявил, что за счет на табло в матче с англичанами "больно, но не стыдно". А главные победы нашей сборной еще впереди.