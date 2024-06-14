'Главная мечта': Ребров рассказал, что игроков сборной Украины довело до слез перед Евро-2024

Футболисты сборной Украины получили несколько видеообращений от защитников нашей страны с передовой перед стартом чемпионата Европы-2024, что довело их до слез. В то же время игроки "сине-желтых" мотивированы тем, чтобы продемонстрировать духе всего народа, который продолжает противостоять российской агрессии.

Видео дня

Об этом в интервью CNN Sport заявил главный тренер нашей команды Сергей Ребров. 50-летний легендарный нападающий киевского "Динамо" отметил, что команда надеется порадовать украинцев успешным выступлением на Евро, хотя понимает, что футбол на сегодня – не главное в жизни соотечественников.

"Наши воины сняли несколько видеороликов на несколько минут, и, конечно, игроки плакали. Конечно, когда вы смотрите это видео, вы выходите на поле с другой мотивацией. Футбол для наших игроков особенный. Они сконцентрированы, но цель другая: не только выиграть матч. Очень важно во время игры проявлять страсть, проявлять характер, как это показывают наши защитники. Но, разумеется, самая главная мечта – закончить эту войну и продолжить восстановление нашей страны", – сказал Ребров.

Напомним, на чемпионате Европы в Германии сборная Украины сыграет в группе Е, где ее соперниками станут Бельгия, Словакия и Румыния.

КАЛЕНДАРЬ СБОРНОЙ УКРАИНЫ НА ЕВРО-2024

17 июня, 16:00. Группа Е. Румыния – Украина.

21 июня, 16:00. Группа Е. Словакия – Украина.

26 июня, 19:00. Группа Е. Бельгия – Украина.

Как сообщал OBOZ.UA, портал Goal.com вынес вердикт сборной Украины на Евро-2024. А знаменитый тренер харьковского "Металлиста" и "Днепра" Мирон Маркевич назвал главную проблему команды.

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