"Гент" решил избавиться от футболистов сборной Украины

Бельгийский футбольный клуб "Гент" решил летом 2021 года устроить большую кадровую чистку, избавившись сразу от нескольких игроков сборной Украины, сообщает Voetbalbelgie.

По информации местных СМИ, из команды уйдут Игорь Пластун и Роман Безус. Они остались до конца сезона, чтобы иметь игровую практику перед матчами национальной команды на чемпионаты Европы-2020.

Кроме того, Роман Яремчук получил от "Гента" заверение, что его продадут, как только получат привлекательное предложение.

25-летний Яремчук сыграл за "Гент" в 30 поединках, отметившись 17 голами. Также в активе нападающего 5 голевых передач.

30-летний Игорь Пластун за 14 матчей текущего сезона забил 2 мяча. На счету его ровесника Романа Безуса 1 гол и 4 ассиста в 24 игре.

Ранее в прессе появилась информация, что вице-чемпион Бельгии отказавшись отпустить Яремчука во второе трансферное окно подряд, вызвал ярость у футболиста.

Отметим, что стоимость Романа, по версии авторитетного портала Transfermarkt, составляет 11 млн евро. Его контракт с бельгийцами действует до лета 2023 года.