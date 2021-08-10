Где смотреть Суперкубок УЕФА: расписание трансляций "Челси" – "Вильяреал"

Английский "Челси" в среду, 11 августа, проведет поединок против испанского "Вильярреала" за Суперкубок УЕФА. 46-й розыгрыш в истории пройдет в Белфасте на "Виндзор Парке". Начало в 22:00.

Эта встреча победителей Лиги чемпионов и Лиги Европы традиционно открывает старт новому еврокубковому сезону. Лондонцы представляют чемпионскую Лигу, в английском финале обыграв соотечественников из "Манчестер Сити".

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"Вильярреал" в финале ЛЕ одолел другой клуб из Манчестера – "Юнайтед".

До этого в своей истории "Челси" лишь раз становился победителем Суперкубка УЕФА в 1998 году в Монако. После этого "синие" трижды боролись за этот кубок и трижды поиграли.

Для "Вильярреала" это станет первым подобным трофеем в истории.

Впервые в истории оба клуба сыграют на территории Северной Ирландии. Понаблюдать за исторической игрой украинские болельщики смогут благодаря прямой трансляции на видеосервисе Megogo.

Также показ встречи запланирован на "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 1".

Напомним, что прошлогодний розыгрыш Суперкубка УЕФА завершился победой "Баварии". Мюнхенцы в дополнительное время обыграли испанскую "Севилью". Матч прошел в Будапеште на "Пушкаш Арене" и завершился со счетом 2:1.