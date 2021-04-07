Где смотреть "Порту" – "Челси": расписание трансляций четвертьфинала Лиги чемпионов

В среду, 7 апреля, "Порту" на своем поле примет "Челси" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

Прямую трансляцию поединка, который начнется в 22:00 по киевскому времени, в Украине можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1" и медиасервисе MEGOGO на pop-up канале Volia Football HD 2. В России встречу покажут по "Матч! Футбол1".

"Челси" является явным фаворитом выездного матча и всего двухматчевого противостояния. На победу подопечных Томаса Тухеля в гостях можно поставить за 1,75, на ничью – за 3,50, а триумф португальцев оценивается котировкой 5,25. Ставки на выход лондонцев в полуфинал принимаются за коэффициент 1,25, а на успех "Порту" – за 3,75.

Котировки на матч "Порту" - "Челси" Bet365

Котировки на проход "Порту" - "Челси" Bet365

Напомним, что в 1/8 финала англичане были сильнее мадридского "Атлетико" (3:0 по сумме двух встреч), а их соперники сенсационно выбили из турнира "Ювентус" с Криштиану Роналду благодаря голам, забитым на выезде (4:4).

Как сообщал OBOZREVATEL, в другом матче 7 апреля "Бавария" встретится с ПСЖ. Стало известно расписание трансляций этого поединка.